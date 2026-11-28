Σε μια αναμέτρηση με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον ο Βόλος υποδέχεται στο «Πανθεσσαλικό» τον Αστέρα AKTOR με τους γηπεδούχους να παραμένουν ουραγοί και χωρίς νίκη, ενώ οι «Αρκάδες» θέλουν να πετύχουν την πρώτη τους φετινή εκτός έδρας νίκη.

Οι ενδεκάδες που επέλεξαν οι προπονητές των δύο ομάδων:

Βόλος (Χουάν Κάρλος Γκαρίδο): Σιαμπάνης, Μύγας, Ατζιάκουα, Γρόσδης, Μεντίλ, Νεγιού, Μπέρνιτς, Καμπελά, Λάμπρου, Κόμπα, Κρέσπι.

Πάγκος: Παπαθανασίου, Ες-Σαουμπί, Κάργας, Πιέρ-Γκάμπριελ, Λεκές, Γκονζάλες, Φάμπιο, Γκαραβέλας, Φουρτάδο, Ουρτάδο.

Αστέρας AKTOR (Γκονζάλο Φέιο): Παπαδόπουλος, Χρυσόπουλος, Σίλβα, Μέντες, Κώτσιρας, Εντερ, Πέρεθ, Μπουζούκης, Κιμπιόκα, Ορόθκο, Μακέντα.

Πάγκος: Χατζηεμμανουήλ, Λάσκαρης, Μπρόρσον, Δεληγιαννίδης, Τερεζίου, Γκέζος, Τσίκο, Ριέρα, Παπακανέλλος, Κετού, Ρικαρντίνιο, Γκιτέρσος.