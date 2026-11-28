Η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται σε δύσκολη θέση μετά την ήττα από τη Γεωργία στο T-Center και καλείται να αντιδράσει απέναντι στην Ισπανία (29/11, 19:00), προκειμένου να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027.

Ενόψει της αναμέτρησης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ισπανίας, Τσους Ματέο, μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, αναγνωρίζοντας το μέγεθος και τη διαχρονική δυναμική της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο μπασκετικό στερέωμα.

Οι δηλώσεις του Ματέο:

«Γνωρίζουμε την υπερηφάνεια και την καρδιά που διαθέτει η ελληνική ομάδα, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε την καλύτερη δυνατή εκδοχή της Ελλάδας. Η νίκη είναι πάντοτε σημαντική, καθώς σου προσφέρει μια ώθηση αυτοπεποίθησης και σιγουριάς.

Είναι προφανές πως ο Μήτογλου αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην αναμέτρηση που δώσαμε στην Ελλάδα. Κατάφεραν να σημειώσουν 15 τρίποντα, με τους Μήτογλου και Ντόρσεϊ να ευστοχούν συνολικά στα 12. Είναι ένας ψηλός που μπορεί να απομακρυνθεί από το καλάθι και διαθέτει σταθερό σουτ, κάτι που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις τακτικά το παιχνίδι. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι παίκτες θα απουσιάζουν, σε συνδυασμό με την εμπειρία μου, δεν με κάνει να χαλαρώσω την πίεση προς τους παίκτες μου.

Μια πληγωμένη ομάδα, που έχει να διαχειριστεί και απουσίες, ανεβάζει ακόμη περισσότερο την έντασή της, διπλασιάζει τις προσπάθειές της και συσπειρώνεται για να φτάσει στη νίκη. Δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι αυτές οι απουσίες θα επηρεάσουν αρνητικά κάποιον. Όταν υπάρχουν παίκτες εκτός, οι ομάδες ενώνονται ακόμη περισσότερο και προσπαθούν να στηριχθούν στα δυνατά τους σημεία».