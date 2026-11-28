Σημαντικές εξελίξεις στη μάχη της ανόδου έφερε η 13η αγωνιστική της Super League 2, με τον Πανσερραϊκό να παίρνει σπουδαία νίκη με 2-1 απέναντι στον ΠΑΣ Πύργου, επιστρέφοντας από πίσω στο σκορ, και τον Αστέρα AKTOR Β να επικρατεί με 2-0 της Νίκης Βόλου στην Τρίπολη, βάζοντας τέλος στο εντυπωσιακό αήττητο σερί των Θεσσαλών.

Τα δύο αποτελέσματα είχαν ιδιαίτερη σημασία για τη διαμόρφωση των ισορροπιών στο πρωτάθλημα, καθώς τα «λιοντάρια» συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, ενώ η Νίκη Βόλου έχασε πολύτιμο έδαφος στη διεκδίκηση της κορυφής.

Πανσερραϊκός – ΠΑΣ Πύργος 2-1: Ανατροπή και τέταρτη διαδοχική νίκη

Στις Σέρρες, ο Πανσερραϊκός επιβεβαίωσε την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, επικρατώντας με 2-1 του ΠΑΣ Πύργου. Η ομάδα της Ηλείας προηγήθηκε στο 30ό λεπτό με τον Δούμτσιο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την απόκρουση του Παντελάκη σε προσπάθεια του Φοφανά και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν πριν από την ανάπαυλα, όμως ο Μπιρμπίλης πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση σε προσπάθεια του Μορέιρα, διατηρώντας το προβάδισμα της ομάδας του.

Η εικόνα άλλαξε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Πανσερραϊκός κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Πασά από τον Λεμονή και ο έμπειρος επιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Η πίεση των «λιονταριών» συνεχίστηκε και απέφερε καρπούς στο 80ό λεπτό. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τεϊσέιρα, ο Κωτσόπουλος πήρε την κεφαλιά και ολοκλήρωσε την ανατροπή, χαρίζοντας στους Σερραίους ένα ακόμη πολύτιμο τρίποντο.

Αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νίκη του Πανσερραϊκού, ο οποίος διατήρησε παράλληλα το απόλυτο των εντός έδρας επιτυχιών, μετρώντας πλέον επτά νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο γήπεδό του.

Αστέρας AKTOR Β – Νίκη Βόλου 2-0: Με πρωταγωνιστή Κόλα έβαλε τέλος στο σερί των Θεσσαλών

Στην Τρίπολη, ο Αστέρας AKTOR Β πανηγύρισε μία ιδιαίτερα σημαντική νίκη, επικρατώντας με 2-0 της Νίκης Βόλου, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Άγγελο Κόλα.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και απείλησαν από τα πρώτα λεπτά, ενώ η Νίκη Βόλου προσπάθησε να απαντήσει, δημιουργώντας τις δικές της ευκαιρίες. Ο Κακαδιάρης, ωστόσο, κράτησε όρθια την ομάδα του, ενώ ο Μεταξάς απομάκρυνε την μπάλα πάνω από τη γραμμή σε προσπάθεια του Βαφέα.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ο Κόλα έδωσε τη λύση για τους Αρκάδες. Έπειτα από απομάκρυνση της άμυνας της Νίκης, ο 27χρονος επιθετικός εξαπέλυσε ένα εξαιρετικό αριστερό σουτ έξω από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο 45'.

Στο δεύτερο μέρος, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την πίεσή τους αναζητώντας την ισοφάριση, όμως ο Κακαδιάρης αποδείχθηκε καθοριστικός. Στο 66' σταμάτησε τον Ρινγκ σε τετ α τετ, ενώ στο 75' χρειάστηκε διπλή προσπάθεια για να εξουδετερώσει το πλασέ του Τζίμα.

Τελικά, ο Αστέρας AKTOR Β βρήκε τον τρόπο να «κλειδώσει» τη νίκη στο 80ό λεπτό. Ο Κολιμάτσης τροφοδότησε εξαιρετικά τον Κόλα, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον Τσέλιο και με εύστοχο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 2-0, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Με αυτή την επικράτηση, η ομάδα του Γιάννη Κοντοέ διεύρυνε το αήττητο σερί της στην έδρα της, φτάνοντας τις τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες σε έξι αναμετρήσεις στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Από την άλλη πλευρά, η Νίκη Βόλου είδε να σταματά ένα σερί εννέα αγώνων χωρίς ήττα, γνωρίζοντας την πρώτη της ήττα έπειτα από περίπου δύο μήνες και χάνοντας την ευκαιρία να πλησιάσει περισσότερο στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η βαθμολογία της Super League 2

Tο πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Superbet League 2

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Μαρκό-ΠΑΟΚ Β 1-1

Αστέρας AKTOR B - Νίκη Βόλου 2-0

Πανσερραϊκός - Πύργος 2-1

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Ελλάς Σύρου - ΑΕΛ (12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Γήπεδο Ερμούπολης)

Αναγέννηση Καρδίτσας - Ολυμπιακός Β (14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Στάδιο Καρδίτσας)

Απόλλων Καλαμαριάς - Πανθρακικός (15:00, Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)

Πανιώνιος - Νέστος Χρυσούπολης (15:00 YouTube SL2, Γήπεδο Πανιωνίου)

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

Athens Kallithea - Ζάκυνθος (15:00 YouTube SL2, Δημ. Στάδιο Καλλιθέας) - ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ