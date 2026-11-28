Γ΄ Εθνική: Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής
Πολλά γκολ και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλάμβανε το πρόγραμμα του Σαββάτου (28/11) στη Γ΄ Εθνική.
Με πλούσια αγωνιστική δράση, αρκετά γκολ και σημαντικά αποτελέσματα συνεχίστηκε το Σάββατο (28/11) το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής, με τις αναμετρήσεις στους εννέα ομίλους να προσφέρουν έντονο ενδιαφέρον.
Στον 2ο όμιλο, ο Φοίνικας Πολίχνης πήρε σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο με 3-0 απέναντι στους Ακρίτες Συκεών, ενώ ΜΠΑΜ FC και ΑΕ Πολυκάστρου μοιράστηκαν τους βαθμούς (1-1). Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια Πανεδεσσαϊκός – Μακεδονικός και Ποσειδών Νέας Μηχανιώνας – Αστέρας Αγίου Νικολάου.
Στον 3ο όμιλο, ο Εορδαϊκός πανηγύρισε τη νίκη της αγωνιστικής με 4-2 επί του ΑΣ Βατολάκκου, ενώ θετικά αποτελέσματα πήραν η Νάουσα και η Δόξα Μασχολουρίου. Ισόπαλο με 1-1 έληξε το παιχνίδι της Αναγέννησης Άρτας με τη Βέροια. Στον 6ο όμιλο, Παναχαϊκή, Παναιγιάλειος και Παλληξουριακός επικράτησαν με το ίδιο σκορ (4-0), ενώ νικηφόρα συνέχισαν οι Ατρόμητος Πατρών, Άρης Φιλιατών και ΠΑΣ Πρέβεζας.
Στον 8ο όμιλο, ο Απόλλων Σμύρνης επικράτησε με 2-0 του Ιωνικού, ενώ Εθνικός και Αμφιάλη πανηγύρισαν εκτός έδρας νίκες. Νικηφόρα συνέχισαν επίσης η Δόξα Βύρωνος και ο Ιάλυσος, με το Αιγάλεω και τον Διαγόρα Ρόδου να μένουν στο 0-0. Στον 9ο όμιλο, ο Εθνικός Αστέρας επικράτησε με 4-1 της Θύελλας Ραφήνας, ενώ Μύκονος, Αστέρας Βάρης, Πανναξιακός και Αχαρναϊκός εξασφάλισαν επίσης το τρίποντο.
Τα αποτελέσματα:
Σάββατο 28/11 (15.00)
2ος όμιλος
Ακρίτες Συκεών - Φοίνικας Πολίχνης 0-3
ΜΠΑΜ FC - ΑΕ Πολυκάστρου 1-1
Πανεδεσσαϊκός - Μακεδονικός 0-0
Ποσειδών Ν. Μηχανιώνας - Αστέρας Αγ. Νικολάου 0-0
ΠΑΟΚ Κρηστώνης - Κιλκισιακός (29/11)
Ρεπό : Ηρακλής Θερμαϊκού
3ος όμιλος
Εορδαϊκός - ΑΣ Βατολάκκου 4-2
ΦΑΣ Νάουσα - Καστοριά 2-1
Αναγέννηση Άρτας - Βέροια 1-1
Δόξα Μασχολουρίου - Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας 1-0
ΠΑΣ Γιάννινα - Μακεδονικός Σιάτιστας (29/11)
Ρεπό : Θύελλα Κατσικάς
4ος όμιλος
Εθνικός Ν. Κεραμιδίου - Ανθούπολη 4-0
ΑΟ Τρίκαλα - Ερμής Εξοχής 3-0
Ηρακλής Λάρισας - Διγενής Νεοχωρίου 1-2
Πιερικός - ΠΟ Ελασσόνας 0-0
Ρήγας Φεραίος - ΑΕ Καρίτσας 1-0
Ρεπό : Σαρακηνός
5ος όμιλος
Διαγόρας Αγ. Παρασκευής - ΠΑΣ Λαμία 0-2
Αστέρας Σταυρού - Φωκικός 0-1
ΑΟ Νέας Αρτάκης - ΑΟ Θήβα 3-2
ΑΟ Καρύστου - Ταμυναϊκός 5-0
Αναγέννηση Σχηματαρίου - ΑΠΣ Κηφισσός 2-0
Ρεπό : Κατσαντώνης Αγράφων
6ος όμιλος
Παλληξουριακός - ΑΟ Λεβάντε 4-0
Άρης Φιλιατών - ΑΕ Λευκίμμης 1-0
Παναχαϊκή - Τηλυκράτης 4-0
Παναγρινιακός - Ατρόμητος Πατρών 0-3
ΠΑΣ Πρέβεζας - ΟΦ Αγ. Ματθαίου 2-1
Παναιγιάλειος - ΑΟ Πλαταριάς 4-0
7ος όμιλος
Τέλος Άγρας - Πανθυρεατικός 3-0
Παναργειακός - Ηρακλής Ξυλοκάστρου 1-0
Αστέρας Βλαχιώτη - Ερμής Κιβερίου 2-0
Πέλοπας Κιάτου - Αστέρας Αμαλιάδας 2-0
Πανθουριακός - ΑΟ Μιλτιάδης 1-1
ΑΟ Λουτράκι - ΠΑΣ Κόρινθος 2-0
8ος όμιλος
Αιγάλεω - Διαγόρας Ρόδου 0-0
Δόξα Βύρωνος - ΑΕΡ Αφάντου 4-0
Ιάλυσος - ΠΑΟ Ρουφ 3-0
Απόλλων Σμύρνης - Ιωνικός 2-0
Απόλλων Καλυθιών - Εθνικός 0-1
Προοδευτική - Αμφιάλη 0-1
9ος όμιλος
ΑΕ Μυκόνου - Ηλιούπολη 3-0
Αστέρας Μαγούλας - Αστέρας Βάρης 1-2
Πανναξιακός - Ηλυσιακός 2-0
Αχαρναϊκός - Σαρωνικός Αναβύσσου 1-0
Εθνικός Αστέρας Καισαριανής - Θύελλα Ραφήνας 4-1
Ρεπό : ΑΟ Νέας Ιωνίας
10ος όμιλος
Ρεθυμνιακός - ΑΟ Αγίου Νικολάου 0-0
ΑΕ Νεάπολης - Πανακρωτηριακός 1-0
Χανιά - ΑΟ Τυμπακίου 1-0
Εργοτέλης - Πλατανιάς 1-2
Ατσαλένιος - Γιούχτας 2-3
Χερσόνησος- ΑΟ Επισκοπής 1-0