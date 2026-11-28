Με πλούσια αγωνιστική δράση, αρκετά γκολ και σημαντικά αποτελέσματα συνεχίστηκε το Σάββατο (28/11) το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής, με τις αναμετρήσεις στους εννέα ομίλους να προσφέρουν έντονο ενδιαφέρον.

Στον 2ο όμιλο, ο Φοίνικας Πολίχνης πήρε σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο με 3-0 απέναντι στους Ακρίτες Συκεών, ενώ ΜΠΑΜ FC και ΑΕ Πολυκάστρου μοιράστηκαν τους βαθμούς (1-1). Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια Πανεδεσσαϊκός – Μακεδονικός και Ποσειδών Νέας Μηχανιώνας – Αστέρας Αγίου Νικολάου.

Στον 3ο όμιλο, ο Εορδαϊκός πανηγύρισε τη νίκη της αγωνιστικής με 4-2 επί του ΑΣ Βατολάκκου, ενώ θετικά αποτελέσματα πήραν η Νάουσα και η Δόξα Μασχολουρίου. Ισόπαλο με 1-1 έληξε το παιχνίδι της Αναγέννησης Άρτας με τη Βέροια. Στον 6ο όμιλο, Παναχαϊκή, Παναιγιάλειος και Παλληξουριακός επικράτησαν με το ίδιο σκορ (4-0), ενώ νικηφόρα συνέχισαν οι Ατρόμητος Πατρών, Άρης Φιλιατών και ΠΑΣ Πρέβεζας.

Στον 8ο όμιλο, ο Απόλλων Σμύρνης επικράτησε με 2-0 του Ιωνικού, ενώ Εθνικός και Αμφιάλη πανηγύρισαν εκτός έδρας νίκες. Νικηφόρα συνέχισαν επίσης η Δόξα Βύρωνος και ο Ιάλυσος, με το Αιγάλεω και τον Διαγόρα Ρόδου να μένουν στο 0-0. Στον 9ο όμιλο, ο Εθνικός Αστέρας επικράτησε με 4-1 της Θύελλας Ραφήνας, ενώ Μύκονος, Αστέρας Βάρης, Πανναξιακός και Αχαρναϊκός εξασφάλισαν επίσης το τρίποντο.

Τα αποτελέσματα:

Σάββατο 28/11 (15.00)

2ος όμιλος

Ακρίτες Συκεών - Φοίνικας Πολίχνης 0-3

ΜΠΑΜ FC - ΑΕ Πολυκάστρου 1-1

Πανεδεσσαϊκός - Μακεδονικός 0-0

Ποσειδών Ν. Μηχανιώνας - Αστέρας Αγ. Νικολάου 0-0

ΠΑΟΚ Κρηστώνης - Κιλκισιακός (29/11)

Ρεπό : Ηρακλής Θερμαϊκού

3ος όμιλος

Εορδαϊκός - ΑΣ Βατολάκκου 4-2

ΦΑΣ Νάουσα - Καστοριά 2-1

Αναγέννηση Άρτας - Βέροια 1-1

Δόξα Μασχολουρίου - Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας 1-0

ΠΑΣ Γιάννινα - Μακεδονικός Σιάτιστας (29/11)

Ρεπό : Θύελλα Κατσικάς

4ος όμιλος

Εθνικός Ν. Κεραμιδίου - Ανθούπολη 4-0

ΑΟ Τρίκαλα - Ερμής Εξοχής 3-0

Ηρακλής Λάρισας - Διγενής Νεοχωρίου 1-2

Πιερικός - ΠΟ Ελασσόνας 0-0

Ρήγας Φεραίος - ΑΕ Καρίτσας 1-0

Ρεπό : Σαρακηνός

5ος όμιλος

Διαγόρας Αγ. Παρασκευής - ΠΑΣ Λαμία 0-2

Αστέρας Σταυρού - Φωκικός 0-1

ΑΟ Νέας Αρτάκης - ΑΟ Θήβα 3-2

ΑΟ Καρύστου - Ταμυναϊκός 5-0

Αναγέννηση Σχηματαρίου - ΑΠΣ Κηφισσός 2-0

Ρεπό : Κατσαντώνης Αγράφων

6ος όμιλος

Παλληξουριακός - ΑΟ Λεβάντε 4-0

Άρης Φιλιατών - ΑΕ Λευκίμμης 1-0

Παναχαϊκή - Τηλυκράτης 4-0

Παναγρινιακός - Ατρόμητος Πατρών 0-3

ΠΑΣ Πρέβεζας - ΟΦ Αγ. Ματθαίου 2-1

Παναιγιάλειος - ΑΟ Πλαταριάς 4-0

7ος όμιλος

Τέλος Άγρας - Πανθυρεατικός 3-0

Παναργειακός - Ηρακλής Ξυλοκάστρου 1-0

Αστέρας Βλαχιώτη - Ερμής Κιβερίου 2-0

Πέλοπας Κιάτου - Αστέρας Αμαλιάδας 2-0

Πανθουριακός - ΑΟ Μιλτιάδης 1-1

ΑΟ Λουτράκι - ΠΑΣ Κόρινθος 2-0

8ος όμιλος

Αιγάλεω - Διαγόρας Ρόδου 0-0

Δόξα Βύρωνος - ΑΕΡ Αφάντου 4-0

Ιάλυσος - ΠΑΟ Ρουφ 3-0

Απόλλων Σμύρνης - Ιωνικός 2-0

Απόλλων Καλυθιών - Εθνικός 0-1

Προοδευτική - Αμφιάλη 0-1

9ος όμιλος

ΑΕ Μυκόνου - Ηλιούπολη 3-0

Αστέρας Μαγούλας - Αστέρας Βάρης 1-2

Πανναξιακός - Ηλυσιακός 2-0

Αχαρναϊκός - Σαρωνικός Αναβύσσου 1-0

Εθνικός Αστέρας Καισαριανής - Θύελλα Ραφήνας 4-1

Ρεπό : ΑΟ Νέας Ιωνίας

10ος όμιλος

Ρεθυμνιακός - ΑΟ Αγίου Νικολάου 0-0

ΑΕ Νεάπολης - Πανακρωτηριακός 1-0

Χανιά - ΑΟ Τυμπακίου 1-0

Εργοτέλης - Πλατανιάς 1-2

Ατσαλένιος - Γιούχτας 2-3

Χερσόνησος- ΑΟ Επισκοπής 1-0