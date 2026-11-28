Η δημιουργία και η ανάδειξη των συμπαικτών του παραμένουν τα μεγαλύτερα όπλα στο παιχνίδι του Νικ Καλάθη, με τον έμπειρο γκαρντ του ΠΑΟΚ να ξεχωρίζει για ακόμη μία σεζόν στην οργάνωση του παιχνιδιού.

Ο Έλληνας γκαρντ μοιράζει 6,7 ασίστ ανά αγώνα, επίδοση που τον κατατάσσει στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας μεταξύ των παικτών που έχουν αγωνιστεί τουλάχιστον στο 50% των αναμετρήσεων.

Η διοργανώτρια αρχή αναγνώρισε την εξαιρετική του παρουσία, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με τις πιο χαρακτηριστικές δημιουργίες του από τη φετινή σεζόν.

Η ανάρτηση:

«Δεν ανήκουν όλα τα αριστουργήματα σε μουσείο. Κάποια έρχονται κατευθείαν από τα χέρια του Νικ Καλάθη!»