ΠΑΟΚ: Το EuroCup υποκλίθηκε στις «μαγικές» ασίστ του Νικ Καλάθη (Video)
Ο Νικ Καλάθης συνεχίζει να ξεχωρίζει για τη δημιουργική του ικανότητα, μετρώντας 6,7 ασίστ ανά αγώνα, με τη διοργανώτρια αρχή να τον αποθεώνει με ένα ξεχωριστό βίντεο.
Η δημιουργία και η ανάδειξη των συμπαικτών του παραμένουν τα μεγαλύτερα όπλα στο παιχνίδι του Νικ Καλάθη, με τον έμπειρο γκαρντ του ΠΑΟΚ να ξεχωρίζει για ακόμη μία σεζόν στην οργάνωση του παιχνιδιού.
Ο Έλληνας γκαρντ μοιράζει 6,7 ασίστ ανά αγώνα, επίδοση που τον κατατάσσει στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας μεταξύ των παικτών που έχουν αγωνιστεί τουλάχιστον στο 50% των αναμετρήσεων.
Η διοργανώτρια αρχή αναγνώρισε την εξαιρετική του παρουσία, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με τις πιο χαρακτηριστικές δημιουργίες του από τη φετινή σεζόν.
Η ανάρτηση:
«Δεν ανήκουν όλα τα αριστουργήματα σε μουσείο. Κάποια έρχονται κατευθείαν από τα χέρια του Νικ Καλάθη!»