Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για μια ιδιαίτερα απαιτητική αναμέτρηση απέναντι στην Ισπανία (29/11, 19:00), με στόχο να αφήσει πίσω της την ήττα από τη Γεωργία και να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027.

Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο παιχνίδι, ο Αλμπέρτο Αμπάλντε παραχώρησε δηλώσεις, αναφερόμενος τόσο στην αναμέτρηση με τη «γαλανόλευκη» όσο και στο επιβαρυμένο αγωνιστικό πρόγραμμα που καλούνται να διαχειριστούν οι αθλητές.

Οι δηλώσεις του Αμπάλντε:

Σχετικά με το υπερφορτωμένο πρόγραμμα:

«Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα χάος για τους παίκτες, για την υγεία μας, ακόμη και για το κοινό. Μερικές φορές δεν ξέρεις πραγματικά τι παρακολουθείς ή ποιο είναι το νόημα αυτού του αγώνα στην τηλεόραση. Πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνίες, αλλά πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τους παίκτες. Να μιλήσουν μαζί μας γιατί εμείς είμαστε αυτοί που εμπλέκονται πραγματικά. Οι άνθρωποι πληρώνουν εισιτήριο για να δουν τους παίκτες σε έναν αγώνα και για να συμβεί αυτό, πρέπει να είμαστε υγιείς.

Υπάρχουν περίπλοκες καταστάσεις που προκύπτουν σε όλες τις εθνικές ομάδες με αυτό το ζήτημα οργάνωσης, μεταξύ των πρωταθλημάτων που σταματούν και εκείνων που δεν σταματούν, τα παράθυρα. Όλα είναι χάλια και βρισκόμαστε στη μέση, και η υγεία μας επηρεάζεται επίσης επειδή η καταπόνηση είναι άσχημη».

Σχετικά με τον αγώνα κόντρα στην Ελλάδα:

«Αντιμετωπίζουμε μια σπουδαία ομάδα, με έμπειρους παίκτες. Η Ελλάδα προέρχεται από μια ήττα και παίζει για τη νίκη. Θα είναι ένας περίπλοκος αγώνας, σίγουρα πολύ δύσκολος. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα μεγάλο παιχνίδι».