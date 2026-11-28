Συνεχίζεται η αγωνιστική κατρακύλα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τους «κόκκινους διαβόλους» να γνωρίζουν ακόμα μια ήττα στη φετινή Premier League, αυτή τη φορά εντός έδρας με 4-0 από τη Μπρέντφορντ με αποτέλεσμα να παραμείνει στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας και να μπει για τα καλά σε μπελάδες για υποβιβασμό.

Η ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο παρουσιάστηκε βελτιωμένη στην πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση με τον Αργεντινό στον πάγκο, ωστόσο οι αμυντικές ανορθογραφίες της κόστισαν για ακόμα μια φορά με αποτέλεσμα να ηττηθεί ξανά στο «Όλντ Τράφορντ» και να παραμείνει στη 19η θέση, με κίνδυνο με θετικό αποτέλεσμα της Κρίσταλ Πάλας να ολοκληρώσει την αγωνιστική στην τελευταία θέση.

Η Γιουνάιτεντ ήταν αυτή που δημιουργούσε και σπαταλούσε ευκαιρίες, είδε τη μπάλα δύο φορές να σταματά στο δοκάρι και άλλες δύο να απομακρύνεται πάνω στη γραμμή, αλλά η Μπρέντφορντ ήταν κυνική, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις ευκαιρίες της και ταπείνωσε τους γηπεδούχους με 4-0.

Στο πρώτο ημίχρονο έχασε σημαντικές ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ με τους Ντόργκου και Ντιαλό να είναι σπάταλοι, με τους φιλοξενούμενους να εκμεταλλεύονται την αστοχία τους και να χτυπούν δύο φόρες μέσα σε 13 λεπτά με τον Κάλουμ Γουίλσον για να πάρουν προβάδισμα δύο τερμάτων.

Στο δεύτερο μέρος η Γιουνάιτεντ είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, ωστόσο ήταν και άτυχη αφού είδε αρχικά στο 60' το σουτ του Τίλεμανς να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι και εννέα λεπτά αργότερα την κεφαλιά του Μαγκουάιρ να απομακρύνεται πάνω στη γραμμή.

Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που βρήκαν δίχτυα και στο δεύτερο ημίχρονο με τον Άγιερ από κοντά να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα έπειτα από κόρνερ.

Η Μπρέντφορντ συνέχισε την φοβερή της πορεία στη φετινή σεζόν και μετά τα 4 γκολ που έβαλε στην Έβερτον και τη νίκη εκτός έδρας επί της Γιουνάιτεντ ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας και μπήκε στις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Εμφατικά η Λιντς 3-0 την Κόβεντρι

Πολύ εύκολο έργο είχε η Λιντς εντός έδρας στο «Έλαντ Ρόουντ» νικώντας άνετα με 3-0 την νεοφώτιστη Κόβεντρι καθαρίζοντας από το πρώτο ημίχρονο την υπόθεση νίκη και το τρίποντο.

Στο 40' ο αρχισκόρερ της Κάλβερτ Λουίν άνοιξε το σκορ, ενώ στο 45΄ο Λόνγκσταφ διπλασίασε το προβάδισμα των γηπεδούχων.

Ο ίδιος παίκτης στο 66ο λεπτό έγραψε το τελικό 3-0, με το οποίο η Λιντς πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα και ανέβηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας με 20 βαθμούς.

Αντίθετα, η Κόβεντρι του Φρανκ Λάμπαρντ πραγματοποιεί φιλότιμη πορεία και βρίσκεται στην 15η θέση με 12 βαθμούς.