Ο Ιανουάριος δεν είναι μακριά και ο Παναθηναϊκός δεδομένα θα ενισχυθεί. Ειδικά στις θέσεις των εξτρέμ, θα υπάρξει τουλάχιστον μία προσθήκη, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο και για δύο. Ειδικά μετά τον τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Burla Junior, ο οποίος ειδικεύεται σε μεταγραφικά θέματα, οι «πράσινοι» έχουν στη λίστα τους τον Γκάμπρι Μαρτίνεθ. Τον 23χρονο εξτρέμ της Μπράγκα, ο οποίος μπορεί να παίξει και στις δύο πλευρά, με βασική του θέση αυτή του αριστερού ακραίου.

Ο ποδοσφαιριστής ανήκει εδώ και 2,5 χρόνια στους Πορτογάλους και έχει 110 ματς με 12 γκολ και ασίστ. Την τρέχουσα σεζόν έχει αγωνιστεί σε 16 αναμετρήσεις, με 2 τέρματα και 1 ασίστ.

Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το 2029 και η χρηματιστηριακή του αξία αγγίζει τα 7.000.000 ευρώ.