Ο Ντίνος Μαυροπάνος μετατράπηκε για ακόμα μια φορά στον απόλυτο πρωταγωνιστή της Γουέστ Χαμ, αφού με δικό του γκολ χάρισε τη νίκη με 1-0 απέναντι στη Στόουκ Σίτι.

Ήταν η 7η νίκη της Γουέστ Χαμ στην Championship και το έβδομο γκολ του Έλληνα στόπερ που μαζί με τον Μποόυεν είναι πρώτοι σκόρερ της ομάδας.

Το νικητήριο γκολ στην αναμέτρηση απέναντι στη Στόουκ ήρθε στο 72ο λεπτό με τον Μαυροπάνο να πηδά ψηλότερα από όλους και να παίρνει την κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Ενγκελς.