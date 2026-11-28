Μία ιστορική βραδιά έζησε ο Αμπνταλά Σιμά, ο οποίος πραγματοποίησε μυθική εμφάνιση στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Λανς με την Ανζέ, πετυχαίνοντας και τα πέντε γκολ της ομάδας του στη νίκη με 5-2 για τη 12η αγωνιστική της Ligue 1.

Ο 25χρονος Σενεγαλέζος επιθετικός ήταν ασταμάτητος, καθώς βρήκε δίχτυα στο 43', στο 64', στο 70', στο 76' και στο 81', οδηγώντας τη Λανς σε μία εντυπωσιακή ανατροπή. Η Ανζέ είχε προηγηθεί δύο φορές με τον Ελ Ουαζανί (20', 48'), όμως δεν κατάφερε να σταματήσει τον απόλυτο πρωταγωνιστή της βραδιάς.

Με αυτή την επίδοση, ο Σιμά έγραψε το όνομά του στην ιστορία του γαλλικού πρωταθλήματος, καθώς έγινε μόλις ο 16ος ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει πέντε τέρματα σε έναν αγώνα της Ligue 1. Μάλιστα, το επίτευγμά του τον τοποθετεί δίπλα σε σπουδαία ονόματα του γαλλικού ποδοσφαίρου, όπως ο Κάρλος Μπιάνκι, ο Ζιστ Φοντέν και ο Ροζέ Πιαντονί.