Πέρασε και από το Τορινό η φοβερή φέτος Λάτσιο του Τζενάρο Γκατούζο και του Χρήστο Μανδά, κάνοντας «διπλό» και κερδίζοντας με 2-1 την τοπική ομάδα.

Ένα τρίλεπτο ξέσπασμα για την ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου έφερε δύο γκολ, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα στους «λατσιάλι» να διαχειριστούν σωστά τα πράγματα στο δεύτερο μέρος και παρότι η Τορίνο ξαναμπήκε στο ματς στο 62', δεν τους εμπόδισε να φτάσουν στην 8η νίκη τους στα τελευταία 9 ματς και να διατηρήσουν το αήττητο που έχουν από την έναρξη της σεζόν.

Ο Χρήστος Μανδάς ήταν βασικός και αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, πραγματοποιώντας 6 επεμβάσεις και αποτρέποντας 0.96 γκολ (goals prevented).