Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Ίπσουιτς με την Άστον Βίλα, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 2-2 στο «Πόρτμαν Ρόουντ», στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Premier League. Σε ένα παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό, αρκετές ευκαιρίες και τέσσερα τέρματα, αμφότερες είχαν τις στιγμές τους, χωρίς όμως κάποια να καταφέρει να πάρει το τρίποντο.

Η Άστον Βίλα μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε να προηγηθεί στο 16ο λεπτό με τον Άλισον, ο οποίος αξιοποίησε την πάσα του Μανζάμπι και εκτέλεσε εύστοχα μέσα από την περιοχή. Ωστόσο, η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση, καθώς μόλις δύο λεπτά αργότερα ο Έμερσον εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση στην αντίπαλη άμυνα μετά από κόρνερ και έφερε το ματς στα ίσα.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν ξανά το προβάδισμα στο 27', όταν ο Γκόμες ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό τρόπο την επιθετική προσπάθεια της ομάδας του Ουνάι Έμερι, διαμορφώνοντας το 1-2. Η Ίπσουιτς, πάντως, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και συνέχισε να ψάχνει το γκολ της ισοφάρισης.

Αυτό ήρθε στο 56ο λεπτό, με τον Ντέιβις να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετική κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Ενσίσο, διαμορφώνοντας το 2-2. Στη συνέχεια, η Άστον Βίλα πίεσε για να πετύχει και τρίτο τέρμα, όμως ο Γουόλτον πραγματοποίησε σημαντικές επεμβάσεις, κρατώντας όρθια την ομάδα του.

Παρά την πίεση των φιλοξενούμενων μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, το σκορ δεν άλλαξε, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η Άστον Βίλα έφτασε τους 15 βαθμούς και παρέμεινε στην 11η θέση, ενώ η Ίπσουιτς ανέβηκε στους 12 βαθμούς, καταλαμβάνοντας τη 15η θέση της βαθμολογίας.