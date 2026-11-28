Κηφισιά και Καλαμάτα συνηθίζουν να χαρίζουν όμορφα παιχνίδια στους ποδοσφαιρόφιλους. Αυτό έκαναν και στο ματς της 12ης αγωνιστικής της Super League, με το τελικό 2-2 να μοιάζει δίκαιο στη βροχερή Λεωφόρο.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν δύο φορές, με τους γηπεδούχους να αντιδρούν και να ισοφαρίζουν. Απ’ το παιχνίδι δεν έλειψε η ένταση και ο ρυθμός, όπως και οι θεαματικές ενέργειες από δύο ομάδες που ομολογουμένως παίζουν καλό ποδόσφαιρο και το επιδιώκουν αφήνοντας στην άκρη τη σκοπιμότητα.

Η Κηφισιά ανέβηκε στους 15 βαθμούς και είναι 7η, ενώ η Καλαμάτα πήγε στους 13 και «έπιασε» στην 8η θέση τον Ηρακλή.

Κουρμινόφσκι και Ντιαρά οι σκόρερ των φιλοξενούμενων που έδωσαν ισάριθμα προβαδίσματα στους Μεσσήνιους. Πόμπο (πέναλτι) και Σαγκάλ τα γκολ των γηπεδούχων.

Αντεπίθεση για σεμινάριο, χέρι και ισορροπία

Η αναμέτρηση άρχισε με διστακτικότητα για τις δύο ομάδες και αρκετή τακτική. Οι προσπάθειες Σαγκάλ και Πόμπο δεν έφεραν αποτέλεσμα για τους γηπεδούχους στο πρώτο τέταρτο του ματς. Οι Μεσσήνιοι αναζητούσαν τη στιγμή στο χώρο, καθώς η ομάδα του Λέτο προσπαθούσε να πιέσει ψηλά.

Αυτό έγινε στο 20λεπτο. Ο Μορέιρα από αριστερά έφυγε με χώρο, πέρασε τον αντίπαλό του και γύρισε στον Κουρμινόφσκι που από κοντά δεν αστόχησε για το 0-1!

Η Κηφισιά έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο 33’. Ο Κυριόπουλος από αριστερά έκανε το γύρισμα, ο Μάνσο απ’ το ύψος του πέναλτι σούταρε με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στο δοκάρι. Στην επαναφορά ο ίδιος παίκτης σούταρε άουτ.

Η κόντρα στο σουτ του Μάνσο που κατέληξε στο δοκάρι, όμως, έγινε στο χέρι του Χατζηθεοδωρίδη. Έτσι το VAR ειδοποίησε τον διαιτητή να τσεκάρει τη φάση και υποδείχθηκε η παράβαση. Ο Πόμπο ανέλαβε την εκτέλεση στο 36’. Ο Γκέλιος απέκρουσε, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω απ’ το κορμί του και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1!

Ο Ραμίρες απέκρουσε το σουτ του Κουρμινόφσκι στο 40’. Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους ουσιαστικά.

Μία σου και μία μου ξανά

Στο δεύτερο ημίχρονο η Κηφισιά στο 50’ έγινε απειλητική με τον Κυριόπουλο να κάνει το γύρισμα, ο Πόμπ άφησε την μπάλα να περάσει, με τον Κούσουλο να σουτάρει άστοχα απ’ το ημικύκλιο της περιοχής.

Η Καλαμάτα ήταν αυτή που ξαναπήρε το προβάδισμα στο 53’. Ο Καλουτσικίδης έκανε «ζυγισμένη» σέντρα από δεξιά, ο Ντιαρά βγήκε νικητής στον αέρα και με κεφαλιά νίκησε τον Ραμίρες για το 1-2!

Οι γηπεδούχοι πάντως δεν έμειναν για αρκετή ώρα πίσω στο σκορ. Στο 62’ ήρθε η ισοφάριση με πολύ ωραίο γκολ. Ο Μάνσο από δεξιά έκανε το γύρισμα και πάνω στην κίνηση απ’ το ύψος του πέναλτι ο Σαγκάλ έκανε το 2-2!

Ο Μπένι έκανε τη σέντρα στο 71’, ο Χριστόπουλος πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να κοντράρει στον Στρούγγη και να φεύγει κόρνερ. Ένα λεπτό μετά, ο Σαγκάλ σούταρε εκτός περιοχής, με τον Γκέλιο να μπλοκάρει.

Οι φιλοξενούμενοι στην κόντρα προσπάθησαν να απειλήσουν στο 80’, με το σουτ του Μπόλιβαρ εκτός περιοχής να φεύγει άουτ.

Στο 90+4’ η Καλαμάτα έφτασε κοντά στο γκολ, όμως από κοντά ο Ζιντάν με κεφαλιά, έστειλε την μπάλα λίγο άουτ. Κι έτσι το 2-2 «σφράγισε» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)

Κίτρινες: Αμπάντα, Μάνσο – Χατζηθεοδωρίδης, Μπολιβάρ, Μιράντα.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πέτκοφ, Πόμπο (84’ Δοϊρανλής), Ρουκουνάκης, Κυριόπουλος (57’ Μπένι), Αμπάντα, Σαγκάλ, Κούσουλος (57’ Θεοδωρίδης), Ζολιμπουά, Μάνσο, Χριστόπουλος.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Στρούγγης, Ντιαρά (87’ Μιράντα), Μπολιβάρ, Χατζηθεοδωρίδης (63’ Αλόνσο), Μορέιρα (87’ Ζιντάν), Καλουτσικίδης, Πινέιρο (68’ Κατάλντι), Χάμζα (68’ Λιατσικούρας), Κουρμινόφσκι, Ροντρίγκες.