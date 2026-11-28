Ο Ηρακλής ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, καθώς επικράτησε με 3-0 του Παναιτωλικού στο Καυτανζόγλειο και ανέβηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας. Την ίδια ώρα, η Καλαμάτα έμεινε στο 2-2 με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, ενώ Βόλος και Αστέρας Aktor αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα στο Πανθεσσαλικό.

Με το τρίποντο αυτό, ο Ηρακλής προσπέρασε την Καλαμάτα και μείωσε στους δύο βαθμούς την απόσταση από την Κηφισιά, βάζοντας νέα δεδομένα στη μάχη της βαθμολογίας. Στη Λεωφόρο, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στη Μαύρη Θύελλα, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς μετά το τελικό 2-2.

Στο Πανθεσσαλικό, ο Βόλος Elabet και ο Αστέρας Aktor έμειναν στο 0-0. Η ομάδα της Μαγνησίας εξακολουθεί να αναζητά την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ οι Αρκάδες έφτασαν τους 8 βαθμούς και βρίσκονται στην 11η θέση.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Βόλος - Αστέρας AKTOR 0-0

Ηρακλής - Παναιτωλικός 3-0

Κηφισιά - Καλαμάτα 2-2

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 17:00

ΟΦΗ - Λεβαδειακός 17:30

Άρης - Ολυμπιακός 19:00

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 21:00

Η βαθμολογία: