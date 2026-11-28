Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ηρακλή και τις ισοπαλίες σε Βόλο και Λεωφόρο
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά τις αναμετρήσεις του Σαββάτου (28/11).
Ο Ηρακλής ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, καθώς επικράτησε με 3-0 του Παναιτωλικού στο Καυτανζόγλειο και ανέβηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας. Την ίδια ώρα, η Καλαμάτα έμεινε στο 2-2 με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, ενώ Βόλος και Αστέρας Aktor αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα στο Πανθεσσαλικό.
Με το τρίποντο αυτό, ο Ηρακλής προσπέρασε την Καλαμάτα και μείωσε στους δύο βαθμούς την απόσταση από την Κηφισιά, βάζοντας νέα δεδομένα στη μάχη της βαθμολογίας. Στη Λεωφόρο, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στη Μαύρη Θύελλα, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς μετά το τελικό 2-2.
Στο Πανθεσσαλικό, ο Βόλος Elabet και ο Αστέρας Aktor έμειναν στο 0-0. Η ομάδα της Μαγνησίας εξακολουθεί να αναζητά την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ οι Αρκάδες έφτασαν τους 8 βαθμούς και βρίσκονται στην 11η θέση.
Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
Βόλος - Αστέρας AKTOR 0-0
Ηρακλής - Παναιτωλικός 3-0
Κηφισιά - Καλαμάτα 2-2
Κυριακή 29 Νοεμβρίου
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 17:00
ΟΦΗ - Λεβαδειακός 17:30
Άρης - Ολυμπιακός 19:00
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 21:00
Η βαθμολογία: