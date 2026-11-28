Στις εγχώριες υποχρεώσεις επιστρέφει ο ΟΦΗ, ο οποίος τρεις ημέρες μετά την αναμέτρηση με την Άντερλεχτ για το ευρωπαϊκό του ταξίδι, στρέφει την προσοχή του στη Super League. Οι Κρητικοί υποδέχονται τον Λεβαδειακό στο Παγκρήτιο Στάδιο, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με απογευματινή προπόνηση στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο (ΒΑΚ), ενώ αμέσως μετά ο Έλληνας τεχνικός ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του για την αναμέτρηση με τους Βοιωτούς.

Στα προβλήματα που καλείται να διαχειριστεί ο προπονητής του ΟΦΗ προστέθηκε και ο Λορέντζο Ντίκμαν. Ο Ιταλός δεξιός μπακ-χαφ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δικέφαλο, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αποστολής, ενώ η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.

Παράλληλα, εκτός επιλογών παραμένουν οι Κόντρο και Μπόρχα Γκονθάλεθ, οι οποίοι συνεχίζουν την αποθεραπεία τους, αλλά και ο Άαρον Ισέκα, που δεν έχει φτάσει ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας για να επιστρέψει στη δράση.

Στις απουσίες προστίθενται επίσης ο Ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος θα εκτίσει την τιμωρία του λόγω καρτών, καθώς και ο Αχιλλέας Πούγγουρας. Ο τελευταίος βρίσκεται σε στάδιο αποκατάστασης μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε λόγω οξείας σκωληκοειδίτιδας.

Η αποστολή του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Σιέλης, Κωστούλας, Κοντεκάς, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Μαρινάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Χατζηγιοβάνης, Σιτμαλιδης, Θεοδοσουλάκης και Κοζυράκης.