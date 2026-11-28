Συναγερμός επικρατεί στη χώρα καθώς η κακοκαιρία «Άργος» σαρώνει το μεγαλύτερο μέρος της με σφοδρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει και την Αττική με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο καθεστώς αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας εντάσσονται πλέον και η Αττική και η Κρήτη.

Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα και τις τέσσερις αναμετρήσεις της Κυριακής που ρίχνουν την αυλαία της 12ης αγωνιστικής της Super League με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (21:00) τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει στο Περιστέρι τον Ατρόμητο (17:00), τον Άρη να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη (19:00) και τον ΟΦΗ τον Λεβαδειακό (17:30).

Όπως φαίνεται και από τους χάρτες του Meteo ο καιρός στα Δυτικά Προάστια της Αττικής θα είναι όλη την ημέρα βροχερός, ενώ οι προβλέψεις κάνουν λόγο για συνεχόμενη βροχόπτωση σε Περιστέρι και Νέα Φιλαδέλφεια.

Η πρόγνωση του ΜΕΤΕΟ για τα Δυτικά Προάστια

Παρόμοια είναι η πρόγνωση του Meteo και για τη Θεσσαλονίκη με τις συνεχείς βροχοπτώσεις να προκαλούν ανησυχία.

Η πρόγνωση του meteo για τη Θεσσαλονίκη

Η κακοκαιρία «Άργος» που αναμένεται να πλήξει την Κυριακή τόσο την Αττική όσο και τη Θεσσαλονίκη θέτει σοβαρά ζητήματα ασφαλείας, αλλά δημιουργεί επίσης ανησυχία για το τι συνθήκες θα επικρατούν την ώρα διεξαγωγής των αγώνων και φυσικά πόσο θα επηρεαστούν οι αγωνιστικοί χώροι αν τελικά ισχύσουν οι προβλέψεις.