Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ έφτασε τις 159 συμμετοχές με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος κατείχε το σχετικό ρεκόρ από το 2007. Ο Άγγλος μέσος χρειάζεται πλέον μία ακόμη εμφάνιση για να γίνει ο Βρετανός ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της «Βασίλισσας».

Ο 22χρονος άσος πέτυχε το συγκεκριμένο επίτευγμα στην αναμέτρηση με την Αλαβές, έχοντας ενταχθεί στο δυναμικό των Μαδριλένων το καλοκαίρι του 2023. Από την άλλη, ο Μπέκαμ είχε φτάσει τις 159 συμμετοχές κατά την τετραετή θητεία του στην ισπανική ομάδα, από το 2003 έως το 2007.

Μάλιστα, ο Μπέλινγκχαμ έχει ήδη ξεπεράσει από την πρώτη του κιόλας σεζόν στη Ρεάλ την επίδοση των 20 γκολ που είχε σημειώσει συνολικά ο Μπέκαμ με τη φανέλα της ομάδας.

Οι Άγγλοι με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης: