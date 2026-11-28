Με επιβλητική εμφάνιση και τέσσερα γκολ, η Ίντερ επικράτησε με 4-0 της Τζένοα στο «Τζουζέπε Μεάτσα», στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Serie A. Οι «νερατζούρι» έφτασαν τους 32 βαθμούς και διατηρήθηκαν σε απόσταση τριών βαθμών από την πρωτοπόρο Λάτσιο.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές για την ομάδα του Κρίστιαν Κίβου ήταν οι Μάρκους Τουράμ και Λαουτάρο Μαρτίνες, οι οποίοι είχαν καθοριστική συμβολή στη νίκη, συμμετέχοντας σε τρία από τα τέσσερα τέρματα της ομάδας τους.

Η Ίντερ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και απείλησε πρώτη στο 13ο λεπτό, όταν ο Κάρλος Αουγκούστο έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Η Τζένοα, ωστόσο, απάντησε με δύο σημαντικές ευκαιρίες μέσα σε ένα λεπτό, στο 24' και στο 25', χωρίς να καταφέρει να παραβιάσει την εστία των γηπεδούχων.

Στο 30' ο Λαουτάρο Μαρτίνες έδωσε τη λύση, ανοίγοντας το σκορ με εξαιρετικό τελείωμα μέσα από την περιοχή. Δέκα λεπτά αργότερα, ο Αργεντινός δημιούργησε για τον Τουράμ, ο οποίος διπλασίασε τα τέρματα της Ίντερ με ιδανικό πλασέ.

Πριν από την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι έδωσαν ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στο προβάδισμά τους, με τον Σούτσιτς να ευστοχεί από την άσπρη βούλα στο 44' για το 3-0.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 54ο λεπτό, όταν ο Τουράμ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, αξιοποιώντας την ασίστ του Μπαρέλα. Στη συνέχεια, η Ίντερ διαχειρίστηκε το προβάδισμά της και έφτασε χωρίς δυσκολία σε μία ευρεία νίκη, παραμένοντας κοντά στην κορυφή της Serie A.