Έντονα παράπονα για τη διαιτησία εξέφρασε η Μαρκό μετά την ισοπαλία με 1-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ Β. Με ανακοίνωσή της, η ομάδα υποστήριξε ότι δεν της καταλογίστηκαν τρία πέναλτι, ενώ έκανε λόγο και για πεντακάθαρο γκολ του Σεμπά που ακυρώθηκε.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Μαρκό:

«Προς συστήματα και παρασυστήματα! Μήπως νομίζετε ότι είμαστε άμαχος πληθυσμός; Οι ομάδες- παραρτήματα, οι στοιχηματζήδες, οι μετρ των απλήρωτων συμβολαίων και οι ζήτουλες που βουτάνε ξεροκόμματα! Η τρίτη στη σειρά προκλητική σφαγή δεν θα περάσει έτσι!

Μετά τη διαιτητική σφαγή στην Καρδίτσα όπου εις βάρος μας αλλοιώθηκε εξόφθαλμα το αποτέλεσμα και μετά το παιχνίδι στον Πύργο όπου κάθε επικίνδυνη επίθεση της Μαρκό κοβόταν με ανύπαρκτα οφσάιντ, ήρθε η σειρά του περίφημου Γεωργόπουλου της ΕΠΣ Αρκαδίας, όπου ο επίσης γνωστός πρώην διαιτητής και πατέρας του είναι πρόεδρος, να βάλει ετσιθελικά τη σφραγίδα του στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ όπου «έπνιξε» τρία (καραμπινάτα) πέναλτι ενώ παράλληλα ακύρωσε ένα πεντακάθαρο γκολ του Σεμπά!

Για όποιον δεν το έχει καταλάβει, εμείς δεν είμαστε ούτε ομάδα της κλάψας, σαν κάτι άλλες που σκούζουν σαν τις δαρμένες γριές όταν χάνουν, ούτε όμως ΑΜΑΧΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ! Και αυτό καλό θα ήταν να το ξέρουν, να το συνειδητοποιήσουν και να το σέβονται, τα πάσης φύσης ποδοσφαιρικά συστήματα και παρασυστήματα, αλλά και όλοι οι υποτιθέμενοι ισχυροί του ποδοσφαίρου που πριμοδοτούν και χρηματοδοτούν αφανώς, ομάδες – παραρτήματα!

Και στο τέλος της ημέρας ας μας πουν ξεκάθαρα, ευθέως, τι θέλουν! Τους στοιχηματζήδες, τους μπατίρηδες, τους ειδικούς των απλήρωτων συμβολαίων ή τους ζήτουλες που παριστάνουν τους δήθεν και τους καμπόσους και χρωστάνε σε όποιον μιλάει ελληνικά; Για να τους ρίχνουν ξεροκόμματα και να γίνεται η δουλειά!

Η τεράστια επένδυση της Μαρκό σε όλα τα επίπεδα, δεν θα μείνει απροστάτευτη. Τους ξέρουμε και μας ξέρουν! Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος! Και αυτό δεν είναι προειδοποίηση! Είναι υπόσχεση...».