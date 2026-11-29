Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι περιμένει την Εθνική Ελλάδας, η οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ισπανία, στο πλαίσιο των προκριματικών του MundoBasket.

Η «γαλανόλευκη» καλείται να ανταποκριθεί σε μία δύσκολη πρόκληση απέναντι σε έναν από τους παραδοσιακά ισχυρότερους εκπροσώπους του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η Ισπανία διαθέτει ποιότητα, βάθος στο ρόστερ και μεγάλη εμπειρία από αγώνες υψηλών απαιτήσεων, στοιχεία που την καθιστούν έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο αντίπαλο, ειδικά στην έδρα της.

Τα προβλήματα τραυματισμών που προέκυψαν μετά την αναμέτρηση με τη Γεωργία στο «T-Center» αφήνουν εκτός αποστολής τους Ντίνο Μήτογλου, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Κώστα Αντετοκούνμπο και Νίκο Χουγκάζ. Τη θέση τους στο ρόστερ πήραν οι Νάσος Μπαζίνας, Μανώλης Χατζηδάκης, Νίκος Περσίδης και Νίκος Πλώτας, οι οποίοι θα κληθούν να καλύψουν τα κενά που προέκυψαν.

Πρόκειται για μία αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, καθώς σε περίπτωση ήττας η Εθνική θα μείνει εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 19:00, με τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ1.