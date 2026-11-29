Η ώρα για το ντέρμπι «Δικεφάλων» έφτασε. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ κοντράρονται στην Allwyn Arena, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Οι δύο «Δικέφαλοι» μπαίνουν στη μάχη με κοινό στόχο τους τρεις βαθμούς, γνωρίζοντας πως ένα θετικό αποτέλεσμα σε ένα τέτοιο παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει σημαντική ώθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Η «Ένωση» επιστρέφει στο γήπεδό της για ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων, έχοντας ως βασικό στόχο να αξιοποιήσει τη δύναμη της έδρας της. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 23 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο, μετρώντας επτά νίκες, δύο ισοπαλίες και μία.

Αξιοσημείωτη είναι, μάλιστα, η εντός έδρας παρουσία της, καθώς έχει το απόλυτο των νικών στα πέντε παιχνίδια που έχει δώσει στην έδρα της. Με απολογισμό 24 γκολ υπέρ και μόλις έξι κατά στο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ διαθέτει τόσο επιθετική αποτελεσματικότητα όσο και αμυντική σταθερότητα.

Παράλληλα, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας. Ο προπονητής της ΑΕΚ θα απουσιάσει λόγω της τιμωρίας μίας αγωνιστικής που του επιβλήθηκε μετά την αποβολή του στο παιχνίδι με την Καλαμάτα.

Στην αντίπερα όχθη, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Αθήνα με ξεκάθαρη επιδίωξη να φύγει με το τρίποντο από μια δύσκολη έδρα. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 22 βαθμούς, έχοντας απολογισμό επτά νίκες, μία ισοπαλία και τρεις ήττες σε έντεκα αναμετρήσεις.

Ο ΠΑΟΚ καλείται να παρουσιαστεί συγκεντρωμένος και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες του, σε μια αναμέτρηση όπου οι λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Ο Αλέσιο Λίσι δεν έχει ανακοινώσει την αποστολή της ομάδας του, ωστόσο όλα δείχνουν πως θα μπορεί να υπολογίζει κανονικά στον Σερίφ Εντιαγέ. Ο Σενεγαλέζος φορ ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες και αναμένεται να βρίσκεται στη διάθεση του Ιταλού προπονητή για το μεγάλο ντέρμπι.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:00, με τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 1 League.