Η 12η αγωνιστική της Super League βρίσκει τον Παναθηναϊκός μπροστά σε μια ακόμη… επικίνδυνη αποστολή. Παίζοντας στην έδρα του Ατρόμητου, η οποία ποτέ δεν ήταν «φιλόξενη» για το «τριφύλλι». Κατά συνέπεια η συγκεκριμένη «μάχη» αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.

Οι γηπεδούχοι με 7 βαθμούς (έχουν ματς λιγότερο, αυτό που δεν έδωσαν κόντρα στην ΑΕΚ) είναι προτελευταίοι. Κάτι που σημαίνει πως θέλουν να βρουν βαθμούς, ανεξάρτητα απ’ τον αντίπαλο που έχουν απέναντί τους.

Για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ τώρα, η κορυφή με 30 βαθμούς δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί το «τριφύλλι» πιθανά «στραβοπατήματα» των ομάδων που ακολουθούν. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα του Άρη και υπάρχει το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, οπότε νίκη στο Περιστέρι θα φέρει δεδομένα αύξηση απόστασης από τουλάχιστον έναν διώκτη, ίσως και περισσότερους.

Οι φιλοξενούμενοι προέρχονται από τον αγώνα στη Δανία με τη Νόρτζελαντ, οπότε δεδομένα πρέπει να διαχειριστούν και την κόπωση, ψάχνοντας παράλληλα την αντίδραση από την ήττα στο Conference League. Ο Ατρόμητος, τώρα, γνωρίζει πως βγάζοντας ένταση στο χορτάρι και έχοντας την ενέργεια, ίσως κατορθώσει να πάρει ένα αποτέλεσμα που θέλει.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ δεν θα έχει τον Σταυρόπουλο και τον Τσιλούλη, καθώς και τον τιμωρημένο Πνευμονίδη. Η αποστολή του Ατρόμητου:

Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Λύρατζης, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγκνουσον, Μήτογλου, Τσαγδής, Τσακμάκης, Γκαρθία, Χότζα, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Νούνιες, Τσιγγάρας, Σερζίνιο, Οφόρι, Τζοβάρας, Τσούμπερ, Περέα, Τσαντίλας.

Στον Παναθηναϊκό, τώρα, ο Νίστρουπ έχει αρκετά προβλήματα. Πέραν των δεδομένων απουσιών (μεταξύ αυτών Ουναΐ και Αντίνο), εκτός είναι και ο Κυριακόπουλος, αλλά και ο Πελίστρι. Η αποστολή των «πράσινων»:

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Τερζής, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Στις εξέδρες θα βρίσκονται και φίλοι του Παναθηναϊκού, καθώς οι «πράσινοι» πήραν εισιτήρια για το ματς. Το κακό για την αναμέτρηση, είναι πως οι προβλέψεις του καιρού κάνουν λόγο για συνεχόμενη βροχόπτωση, η οποία θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Κάτι που αν επιβεβαιωθεί, θα δυσκολέψει τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Η αναμέτρηση στο Περιστέρι είναι προγραμματισμένο να έχει σέντρα στις 17:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 1 L.