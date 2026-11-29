Σημαντική αναμέτρηση περιμένει ΟΦΗ και Λεβαδειακό στο «Παγκρήτιο», με τις δύο ομάδες να αναζητούν το θετικό αποτέλεσμα για διαφορετικούς βαθμολογικούς λόγους.

Οι Βοιωτοί ταξιδεύουν στην Κρήτη παρουσιάζοντας σημάδια αγωνιστικής ανάκαμψης, ωστόσο η ισοπαλία με 1-1 απέναντι στον Ατρόμητο αποτέλεσε ένα πισωγύρισμα στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από την τελευταία δυάδα της βαθμολογίας. Η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους γνωρίζει πως χρειάζεται βαθμούς και θα επιδιώξει να τους διεκδικήσει σε μία δύσκολη έδρα.

Από την άλλη πλευρά, ο ΟΦΗ θέλει να αφήσει πίσω του την ευρωπαϊκή απογοήτευση και να επικεντρωθεί στις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα. Το συγκρότημα του Χρήστου Κόντη προέρχεται από την ήττα με 3-1 από την Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο, αποτέλεσμα που περιόρισε σημαντικά τις πιθανότητές του για παρουσία στην πρώτη 24άδα του UEFA Europa League.

Πλέον, οι Κρητικοί στρέφουν την προσοχή τους στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, έχοντας ως βασικό στόχο την επιστροφή στις επιτυχίες. Ένα τρίποντο θα τους δώσει τη δυνατότητα να πλησιάσουν την πρώτη τετράδα και να διατηρήσουν ζωντανές τις φιλοδοξίες τους για τη συνέχεια της Super League.

Το βαθμολογικό κίνητρο είναι, επομένως, ισχυρό και για τις δύο πλευρές, με τον ΟΦΗ να θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και τον Λεβαδειακό να αναζητά ένα αποτέλεσμα που θα τον βοηθήσει να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις.