Πού θα δείτε Έβερτον - Λίβερπουλ , Μάντσεστερ Σίτι - Άρσεναλ και όλη την ευρωπαϊκή δράση
Οι ώρες και τα κανάλια των σημερινών ευρωπαϊκών αναμετρήσεων
Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα την Κυριακή 29 Νοεμβρίου με την ποδοσφαιρική δράση στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον.
Η περισσότερη ποδοσφαιρική δράση είναι από την Premier League με δύο ντέρμπι αλλά και αναμετρήσεις με Ελληνικό ενδιαφέρον.
Η Έβερτον υποδέχεται την Λίβερπουλ στο Χιλ Ντίκινσον στις 14:00 για το σπουδαίο ντέρμπι του Μέρσισαϊντ, ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής.
Στις 16:05 η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα θα υποδεχθεί την Νιουκάστλ και η Χαλ του Κωνσταντή Τζολάκη φιλοξενείται από την Κρίσταλ Πάλας.
Για την Bundesliga, η Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα θα φιλοξενήσει τη Μπάγερ Λεβερκούζεν.
Στη La Liga, η Σεβίλλη του Οδυσσέα Βλαχοδήμου έχει δύσκολη εκτός έδρας αποστολή κόντρα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.
Τέλος στη Serie A, η Κόμο του Τάσου Δουβίκα θα υποδεχθεί την Γιουβέντους.
Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων
Έβερτον - Λίβερπουλ 14:00, Novasports Premier League
Μπράιτον - Νιουκάστλ 16:05, Novasports News
Κρίσταλ Πάλας - Χαλ, 16:05, Novasports 4HD
Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι 18:30, Novasports 4HD
Ντόρτμουντ - Λεβερκούζεν 20:30, Novasports Prime
Κόμο - Γιουβέντους, 21:45, Magenta Sports 1