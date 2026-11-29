Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα την Κυριακή 29 Νοεμβρίου με την ποδοσφαιρική δράση στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον.

Η περισσότερη ποδοσφαιρική δράση είναι από την Premier League με δύο ντέρμπι αλλά και αναμετρήσεις με Ελληνικό ενδιαφέρον.

Η Έβερτον υποδέχεται την Λίβερπουλ στο Χιλ Ντίκινσον στις 14:00 για το σπουδαίο ντέρμπι του Μέρσισαϊντ, ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής.

Στις 16:05 η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα θα υποδεχθεί την Νιουκάστλ και η Χαλ του Κωνσταντή Τζολάκη φιλοξενείται από την Κρίσταλ Πάλας.

Για την Bundesliga, η Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα θα φιλοξενήσει τη Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Στη La Liga, η Σεβίλλη του Οδυσσέα Βλαχοδήμου έχει δύσκολη εκτός έδρας αποστολή κόντρα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Τέλος στη Serie A, η Κόμο του Τάσου Δουβίκα θα υποδεχθεί την Γιουβέντους.

Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων

Έβερτον - Λίβερπουλ 14:00, Novasports Premier League

Μπράιτον - Νιουκάστλ 16:05, Novasports News

Κρίσταλ Πάλας - Χαλ, 16:05, Novasports 4HD

Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι 18:30, Novasports 4HD

Ντόρτμουντ - Λεβερκούζεν 20:30, Novasports Prime

Κόμο - Γιουβέντους, 21:45, Magenta Sports 1