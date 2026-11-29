Σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ 2027, μετά την ήττα από τη Γεωργία με 92-88. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει πλέον μπροστά του τρεις καθοριστικές αναμετρήσεις, με πρώτο σταθμό την εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στην Ισπανία, την Κυριακή (29/11).

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται στην πέμπτη θέση του ομίλου με ρεκόρ 4-5, ισοβαθμώντας με το Μαυροβούνιο, ενώ Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία βρίσκονται στην κορυφή με 6-3. Υπενθυμίζεται πως την πρόκριση στην τελική φάση, η οποία θα διεξαχθεί στο Κατάρ το 2027, παίρνουν οι τρεις πρώτες ομάδες του ομίλου.

Η βαθμολογία στον όμιλο της Ελλάδας:

Ισπανία 6-3 Γεωργία 6-3 Ουκρανία 6-3 Πορτογαλία 5-4 Ελλάδα 4-5 Μαυροβούνιο 4-5

Το πρόγραμμα της Εθνικής μέχρι το τέλος

Η Ελλάδα έχει μπροστά της τρεις αναμετρήσεις που θα κρίνουν την τύχη της στα προκριματικά:

29/11: Ισπανία – Ελλάδα

26/2: Ελλάδα – Ουκρανία

1/3: Γεωργία – Ελλάδα

Η Γαλανόλευκη καλείται να ανατρέψει τα δεδομένα, γνωρίζοντας πως δεν έχει πλέον περιθώρια για σημαντικές απώλειες. Εάν ηττηθεί σε δύο από τα τρία εναπομείναντα παιχνίδια, θα αποκλειστεί από τη διεκδίκηση της πρόκρισης.

Το ιδανικό σενάριο και η προοπτική της τριπλής ισοβαθμίας

Το πιο ξεκάθαρο μονοπάτι για την πρόκριση περνά από το απόλυτο των νικών στα τρία εναπομείναντα παιχνίδια. Σε αυτή την περίπτωση, η Ελλάδα θα φτάσει τις επτά νίκες και θα έχει σημαντικές πιθανότητες να βρεθεί στην πρώτη τριάδα.

Υπάρχει, ωστόσο, και το ενδεχόμενο πρόκρισης ακόμη και με δύο νίκες, αν και σε αυτή την περίπτωση η Εθνική θα χρειαστεί αρκετούς ευνοϊκούς συνδυασμούς αποτελεσμάτων από τους υπόλοιπους διεκδικητές.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξουν οι ισοβαθμίες, καθώς σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ομάδων μετρούν αρχικά τα μεταξύ τους αποτελέσματα και στη συνέχεια η διαφορά πόντων. Σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας, εξετάζονται οι νίκες μεταξύ των ομάδων που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη ισοβαθμία και ακολουθεί η διαφορά πόντων.

Οι αντίπαλοι και οι απαραίτητες απώλειες

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα αποτελέσματα της Ισπανίας, της Γεωργίας και της Ουκρανίας, καθώς οι τρεις ομάδες βρίσκονται ήδη σε πλεονεκτική θέση έναντι της Ελλάδας.

Για να διατηρήσει ελπίδες ακόμη και με δύο νίκες, η Εθνική χρειάζεται μία από τις τρεις πρωτοπόρους να παρουσιάσει σημαντικές απώλειες στα εναπομείναντα παιχνίδια της. Παράλληλα, θα πρέπει να υπερτερεί στις πιθανές ισοβαθμίες, κάτι που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη διαφορά πόντων στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Σημαντικός παράγοντας είναι και η παρουσία της Πορτογαλίας και του Μαυροβουνίου, καθώς τα δικά τους αποτελέσματα μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά τη διαμόρφωση της τελικής κατάταξης.

Η Ισπανία αποτελεί το πρώτο μεγάλο εμπόδιο

Το βλέμμα όλων βρίσκεται πλέον στην αναμέτρηση με την Ισπανία, η οποία αποτελεί μία από τις δυσκολότερες δοκιμασίες της Εθνικής στην προσπάθεια για ανατροπή των δεδομένων.

Η Ελλάδα χρειάζεται ένα μεγάλο αποτέλεσμα για να παραμείνει ζωντανή στη διεκδίκηση της πρόκρισης και να αποκτήσει ξανά ελπίδες ενόψει των δύο τελευταίων αγωνιστικών του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου.

Το έργο της Γαλανόλευκης είναι πλέον ιδιαίτερα απαιτητικό, ωστόσο η πρόκριση δεν έχει χαθεί μαθηματικά. Οι επόμενες τρεις αναμετρήσεις θα κρίνουν αν η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα καταφέρει να βρεθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.