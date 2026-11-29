Πικρή ήττα δέχθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης στο Μπερναμπέου από την Αλαβές (1-2), δίνοντας την ευκαιρία στη Μπαρτσελόνα να ξεφύγει εκ νέου στο +6 αν πάρει διπλό στην έδρα της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια.

Στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα η «Βασίλισσα» παρουσίασε κακό πρόσωπο και βρέθηκε να χάνει 0-2, ωστόσο κατάφερε να μειώσει και πάλεψε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα για την ανατροπή.

Πρωταγωνιστής της βραδιάς για ακόμα μια φορά ήταν ο «Special One» Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου δέχθηκε κίτρινη κάρτα και ξέσπασε τον εκνευρισμό του στον τέταρτο διαιτητή, τρέχοντας επιθετικά προς το μέρος του, με τους ανθρώπους της Ρεάλ να τρέχουν να τον συγκρατήσουν.

Όπως είναι λογικό η στιγμή έκανε τον γύρο του διαδικτύου και γρήγορα έγινε viral.

Mάλιστα, στις δηλώσεις του μετά το ματς ο Μουρίνιο δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον θυμό του και τα έβαλε με τον διαιτητή για τις αποφάσεις του και κυρίως για την αποβολή του Τζούντ Μπέλιγχαμ.

«Ήταν πολύ τυχεροί που ο διαιτητής ήταν τόσο επιεικής με τα φάουλ και τις καθυστερήσεις. Ο διαιτητής ήταν πολύ επιεικής και όσον αφορά τον κανονισμό που προβλέπει απευθείας κόκκινη κάρτα όταν κάποιος από τον πάγκο μιας ομάδας πετάει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Το έκαναν δύο φορές», δήλωσε χαρακτηριστικά.