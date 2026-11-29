Η Λάτσιο συνεχίζει την φοβερή πορεία της στο Ιταλικό πρωτάθλημα νικώντας εκτός έδρας την Τορινό με 2-1 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Serie A, διατηρώντας το αήττητό της σερί και παραμένοντας σταθερά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Ο Τζενάρο Γκατούζο εξέφρασε την υπερηφάνειά του για το θάρρος των ποδοσφαιριστών του, ενώ έστειλε μήνυμα σε όσους είχαν αμφισβητήσει τόσο τις ικανότητες του ίδιου όσο και της ομάδας του.

Παράλληλα, ο Ιταλός τεχνικός έκανε ειδική μνεία και στον Χρήστο Μανδά ο οποίος πραγματοποιεί φοβερή σεζόν, όντας κομβικός στην πορεία της Λάτσιο μέχρι τώρα. Ο Γκατούζο μίλησε για τον περσινό δανεισμό του Μανδά στη Μπόρνμουθ και τόνισε πως ήθελε να τον κρατήσει πάση θυσία μόλις επέστρεψε.

Τέλος αναφέρθηκε στο πόσο σκληρά δουλεύει ο Έλληνας τερματοφύλακας και τον χαρακτήρισε από τους καλύτερους στη Serie A.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γκατούζο για τον Χρήστο Μανδά:

«Ουδείς θυμάται ότι ο Mανδάς έφυγε από τη Λάτσιο την περασμένη σεζόν χωρίς να παίξει ούτε ένα λεπτό, ενώ η Μπόρνμουθ έχασε πολύ λίγα παιχνίδια. Ξέρετε τι έκανα αυτό το καλοκαίρι, τον ήθελα πάση θυσία επειδή χρειαζόταν ηρεμία και πήρα μια ξεκάθαρη απόφαση.

Μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο Ιταλίας υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες, αλλά πάντα πίστευα σε αυτόν. Είναι απίστευτα πεινασμένος και ταπεινός και όλα όσα πετυχαίνει είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς του.

Προπονείται σαν μουλάρι, και πάντα πρόθυμος να μάθει. Όταν ένας παίκτης έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, όλα γίνονται πιο εύκολα. Σήμερα, είναι ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες στη Serie A, και η τιμή ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν».