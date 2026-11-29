Η Παλμέιρας επέστρεψε στον θρόνο της Νότιας Αμερικής, κατακτώντας το Copa Libertadores, μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Εστουντιάντες στον μεγάλο τελικό που φιλοξενήθηκε στο ιστορικό στάδιο «Σεντενάριο» του Μοντεβιδέο, στην Ουρουγουάη.

Η ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα πανηγύρισε ακόμη μία σπουδαία ευρωπαϊκή διάκριση σε επίπεδο ηπείρου, φτάνοντας τα τέσσερα τρόπαια στη διοργάνωση. Οι προηγούμενες κατακτήσεις της βραζιλιάνικης ομάδας είχαν έρθει το 1999, το 2020 και το 2021, με τον σύλλογο να προσθέτει πλέον ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία του.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού ήταν ο Ραμόν Σόσα, ο οποίος στο 52ο λεπτό πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Ο Παραγουανός διεθνής ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό βολέ από κοντινή απόσταση μία εξαιρετική ομαδική συνεργασία, χαρίζοντας στην Παλμέιρας το πολυπόθητο τρόπαιο.

Η Εστουντιάντες προσπάθησε να αντιδράσει μετά το γκολ που δέχθηκε, αναζητώντας τον δρόμο προς την ισοφάριση, ωστόσο η Παλμέιρας διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το προβάδισμά της και κράτησε μέχρι το τέλος το πολύτιμο 1-0.

Η συγκεκριμένη επιτυχία επιβεβαιώνει παράλληλα την κυριαρχία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου στο Copa Libertadores, καθώς οι σύλλογοι της χώρας έφτασαν πλέον τους οκτώ συνεχόμενους τίτλους στη διοργάνωση.

Μάλιστα, η Βραζιλία ανέβηκε στην πρώτη θέση της ιστορικής κατάταξης των κατακτήσεων, αφήνοντας πίσω την Αργεντινή. Οι βραζιλιάνικες ομάδες μετρούν πλέον 26 τρόπαια, έναντι 25 των αργεντίνικων, σε μία ακόμη ένδειξη της ισχυρής παρουσίας της χώρας στο κορυφαίο διασυλλογικό ποδοσφαιρικό ραντεβού της Νότιας Αμερικής.

Παράλληλα, η ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα εξασφάλισε την παρουσία της στο Διηπειρωτικό Κύπελλο της FIFA 2026 και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2029.

Παλμέιρας (Αμπέλ Φερέιρα): Κάρλος Μιγκέλ, Μουρίλο, Γκουστάβο Γκόμες, Αλεξάντερ Μπαρμπόσα, Αγκουστίν Γκιάι, Μάρλον Φρέιτας, Λούκας Εβαντζελίστα, Ζοακίν Πικέρες (46' Άρθουρ), Τζον Άριας (86' Αντρέας Περέιρα), Ραμόν Σόσα (77' Μαουρίσιο), Ζοσέ Μανουέλ Λόπες (77' Βίτορ Ρόκε).

Εστουδιάντες (Αλεξάντερ Μεδίνα): Φερνάντο Μουσλέρα, Σαντιάγο Νούνιες, Λεάντρο Γκονσάλες Πίρες (67' Τομάς Παλάσιος), Μάρκος Ρόχο, Έρος Μανκούσο (56' Έρικ Μέσα), Εζεκιέλ Πιόβι, Αλέξις Κάστρο (86' Φαμπρίσιο Πέρες), Γκαστόν Μπενεντέτι (56' Έντουιν Τσέτρε), Τιάγκο Παλάσιος, Γκουίντο Καρίγιο, Χοακίν Τομπίο Μπούργκος (86' Χοακίν Κορέα).