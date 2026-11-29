Οι Χιούστον Ρόκετς εκμεταλλεύτηκαν τις πολλές απουσίες των Σίξερς που αγωνίστηκαν χωρίς τους ΛεΜπρόν Τζέιμς, Τζόελ Εμπίιντ και Τζέιλεν Μπράουν και επικράτησαν εντός έδρας με 131-93 απέναντι στους ηγέτες της Ανατολικής Περιφέρειας στο ΝΒΑ.

Ο All-Star πόιντ γκαρντ Τάιρις Μάξεϊ προσπάθησε να διευθύνει την επίθεση (17 πόντοι), αλλά η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη εναντίον του Χιούστον, που κυριάρχησε σε όλο το παιχνίδι και πέτυχε 20 πόντους περισσότερους από τους Σίξερς στο τελευταίο δεκάλεπτο (38-18).

Με έξι παίκτες να σκοράρουν διψήφιο αριθμό πόντων, οι Ρόκετς είχαν ως επικεφαλής τον Τούρκο φόργουορντ Αλπερέν Σενγκούν (21 πόντοι) και κατάφεραν να διαχειριστούν τον χρόνο παιχνιδιού των βετεράνων τους, όπως ο 38χρονος Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος έπαιξε 25 λεπτά σε σύγκριση με τον μέσο όρο της σεζόν του που είναι 33. Η Φιλαδέλφεια παραμένει πρώτη στην Ανατολή, με 16 νίκες και πέντε ήττες, ενώ το Χιούστον ανέβηκε στην τρίτη θέση στην Δύση, με 15 νίκες και 5 ήττες.

Επιτέλους νίκη για τους Μπακς

Παράλληλα, οι Μπακς, που δυσκολεύονται αυτήν την σεζόν με 18 ήττες, πέτυχαν την έκπληξη νικώντας την Οκλαχόμα Σίτι με 119-111. Αποδεκατισμένοι από τραυματισμούς βασικών παικτών (Τσετ Χόλμγκρεν, Τζάλεν Γουίλιαμς, Κάσον Γουάλας), οι πρωταθλητές του NBA του 2025 δυσκολεύθηκαν παρά το γεγονός ότι ο δύο φορές MVP Σάι Γκίλγκους-Αλεξάντερ ηγήθηκε της επίθεσης (31 πόντοι, 8 ασίστ).

Κορυφαίος για τα «ελάφια» ήταν ο Αμερικανός σέντερ Κέλελ Γουέαρ (30 πόντοι, 13 ριμπάουντ), και ο πόιντ γκαρντ Ράιαν Ρόλινς (28 πόντοι). Με την τέταρτη συνεχόμενη ήττα της, η OKC υποχώρησε στην 10η θέση της Δύσης με ρεκόρ (10 νίκες, 10 ήττες), ενώ οι Μπακς παραμένουν τελευταίοι στην Ανατολή παρά την τρίτη νίκη τους.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Χιούστον-Φιλαδέλφεια 131-93

Σικάγο-Ιντιάνα 108-107

Μιλγουόκι-Οκλαχόμα Σίτι 119-111

Σάρλοτ-Μπρούκλιν 116-118

Ουάσινγκτον-Ορλάντο 91-116