Λύγισαν χωρίς ΛεΜπρόν οι Σίξερς - Επιτέλους νίκη για τους Μπάκς
Την τρίτη τους νίκη πέτυχαν οι Μπακς, εύκολο βράδυ των Ρόκετς απέναντι στους Σίξερς των πολλών απουσιών
Οι Χιούστον Ρόκετς εκμεταλλεύτηκαν τις πολλές απουσίες των Σίξερς που αγωνίστηκαν χωρίς τους ΛεΜπρόν Τζέιμς, Τζόελ Εμπίιντ και Τζέιλεν Μπράουν και επικράτησαν εντός έδρας με 131-93 απέναντι στους ηγέτες της Ανατολικής Περιφέρειας στο ΝΒΑ.
Ο All-Star πόιντ γκαρντ Τάιρις Μάξεϊ προσπάθησε να διευθύνει την επίθεση (17 πόντοι), αλλά η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη εναντίον του Χιούστον, που κυριάρχησε σε όλο το παιχνίδι και πέτυχε 20 πόντους περισσότερους από τους Σίξερς στο τελευταίο δεκάλεπτο (38-18).
Με έξι παίκτες να σκοράρουν διψήφιο αριθμό πόντων, οι Ρόκετς είχαν ως επικεφαλής τον Τούρκο φόργουορντ Αλπερέν Σενγκούν (21 πόντοι) και κατάφεραν να διαχειριστούν τον χρόνο παιχνιδιού των βετεράνων τους, όπως ο 38χρονος Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος έπαιξε 25 λεπτά σε σύγκριση με τον μέσο όρο της σεζόν του που είναι 33. Η Φιλαδέλφεια παραμένει πρώτη στην Ανατολή, με 16 νίκες και πέντε ήττες, ενώ το Χιούστον ανέβηκε στην τρίτη θέση στην Δύση, με 15 νίκες και 5 ήττες.
Επιτέλους νίκη για τους Μπακς
Παράλληλα, οι Μπακς, που δυσκολεύονται αυτήν την σεζόν με 18 ήττες, πέτυχαν την έκπληξη νικώντας την Οκλαχόμα Σίτι με 119-111. Αποδεκατισμένοι από τραυματισμούς βασικών παικτών (Τσετ Χόλμγκρεν, Τζάλεν Γουίλιαμς, Κάσον Γουάλας), οι πρωταθλητές του NBA του 2025 δυσκολεύθηκαν παρά το γεγονός ότι ο δύο φορές MVP Σάι Γκίλγκους-Αλεξάντερ ηγήθηκε της επίθεσης (31 πόντοι, 8 ασίστ).
Κορυφαίος για τα «ελάφια» ήταν ο Αμερικανός σέντερ Κέλελ Γουέαρ (30 πόντοι, 13 ριμπάουντ), και ο πόιντ γκαρντ Ράιαν Ρόλινς (28 πόντοι). Με την τέταρτη συνεχόμενη ήττα της, η OKC υποχώρησε στην 10η θέση της Δύσης με ρεκόρ (10 νίκες, 10 ήττες), ενώ οι Μπακς παραμένουν τελευταίοι στην Ανατολή παρά την τρίτη νίκη τους.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς
Χιούστον-Φιλαδέλφεια 131-93
Σικάγο-Ιντιάνα 108-107
Μιλγουόκι-Οκλαχόμα Σίτι 119-111
Σάρλοτ-Μπρούκλιν 116-118
Ουάσινγκτον-Ορλάντο 91-116