Συνεχίζει την προέλασή της η κακοκαιρία «Άργος» που πλήττει όλη την χώρα από το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ενώ από το πρωί της Κυριακής έχει ηχήσει το 112 σε Εύβοια, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Μαγνησία, Σποράδες, ενώ η Αττική βρίσκεται σε «κόκκινο συναγερμό».

Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν πρόκειται να επηρεαστούν οι αγώνες της Super League που είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν το απόγευμα της Κυριακής.

Δύο από τις αναμετρήσεις διεξάγονται στην Αττική. Αρχικά, στις 17:00 ο Ατρόμητος υποδέχεται στο Περιστέρι τον Παναθηναϊκό, ενώ στις 21:00 στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι προγραμματισμένο το μεγάλο ντέρμπι «δικεφάλων» που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.

Ωστόσο, με την πρωτεύουσα να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας και τις προβλέψεις του καιρού να δείχνουν πως οι βροχοπτώσεις όχι απλά θα συνεχιστούν, αλλά η έντασή τους θα μεγαλώνει όσο περνά η ημέρα, τίθενται ζητήματα ασφαλείας αναφορικά με την καταλληλόλητα των αγωνιστικών χώρων και τις συνθήκες που θα επικρατούν μετά από δύο σχεδόν ημέρες ασταμάτητης βροχής.

Τι προβλέπει ο κανονισμός σε περίπτωση αναβολής αγώνα λόγω καιρικών συνθηκών

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (κυρίως τα Άρθρα 10 και 21) αποκλειστικός αρμόδιος για να κρίνει την καταλληλόλητα του αγωνιστικού χώρου λόγω των καιρικών συνθηκών και το κατά πόσο μπορεί να πραγματοποιηθεί αγώνας ποδοσφαίρου υπό αυτές τις συνθήκες, είναι ο διαιτητής.

Ο διαιτητής υποχρεούται να περιμένει έως 40 λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης, ώστε να διαπιστώσει αν βελτιώνονται οι συνθήκες.

Σε περίπτωση που μια αναμέτρηση αναβληθεί λόγω καιρικών συνθηκών, τότε οι δύο ομάδες θα πρέπει - εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν - να αγωνιστούν την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα στο ίδιο γήπεδο.

Αν οι καιρικές συνθήκες παραμείνουν ακατάλληλες και την επόμενη ημέρα, ή αν η διοργανώτρια κρίνει ότι συντρέχουν σοβαροί οργανωτικοί λόγοι, ο αγώνας ορίζεται σε νέα ημερομηνία (συνήθως εντός 15 ημερών ή στην πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία του καλενταριού

Ωστόσο, την Τετάρτη 02 Δεκεμβρίου είναι προγραμματισμένη η 5η και τελευταία αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας και μια πιθανή αναβολή των αποψινών αναμετρήσεων θα δημιουργούσε σοβαρό «πονοκέφαλο» στο αγωνιστικό καλεντάρι.