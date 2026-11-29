Οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, που δυσκολεύονται αυτήν την σεζόν στο NBA παρά τις υψηλές προσδοκίες, ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι απέλυσαν τον προπονητή τους, Μπράιαν Κιφ.

«Αποφάσεις σαν κι αυτές δεν είναι ποτέ εύκολες, αλλά ήρθε η ώρα η ομάδα να προχωρήσει με έναν νέο ηγέτη», δήλωσε ο Μάικλ Γουίνγκερ, πρόεδρος της Monumental Basketball, στην οποία ανήκει η ομάδα της Ουάσινγκτον.

Οι Γουίζαρντς περνούν μια πολύ δύσκολη χρονιά, καθώς βρίσκονται αυτήν την στιγμή στην 11η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας με απολογισμό επτά νίκες και 13 ήττες. Ο 50χρονος προπονητής, Μπράιαν Κιφ, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι των Γουίζαρντς από τον Ιούνιο του 2024, αποχωρεί άδοξα, με ρεκόρ 50 νικών και 173 ηττών.

Θα αντικατασταθεί από τον Αυστραλό Άνταμ Κάπορν. Οι προσδοκίες είναι υψηλές, ωστόσο, γύρω από μια ομάδα που ενισχύεται από τον All-Star πόιντ γκαρντ Τρέι Γιανγκ και τον πάουερ φόργουορντ Άντονι Ντέιβις, πρωταθλητή του NBA το 2020 με τους Λέικερς. Αυτοί οι δύο βετεράνοι παίκτες αναμένεται να ενισχύσουν τις νεαρές προοπτικές, όπως ο AJ Ντιμπάντσα, που επιλέχθηκε ως Νο. 1 στο ντραφτ αυτό το καλοκαίρι, και οι Γάλλοι παίκτες Μπιλάλ Κουλιμπαλί και Αλεξ Σαρ.

Ενώ η Ουάσινγκτον έχει στόχο τα πλέι οφ, το έργο δεν είναι ακόμη έτοιμο, παρά το γεγονός ότι ο Ντέϊβις έχει μέσο όρο 25,6 πόντους ανά παιχνίδι.

«Ο Μπράϊαν (Κιφ) έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον οργανισμό μας, βοηθώντας να τεθούν τα θεμέλια για την ανάπτυξη παικτών στην Ουάσινγκτον. Είμαστε ευγνώμονες στον Brian για τον επαγγελματισμό του στην ομάδα μας και για τη δέσμευσή του στους παίκτες και το προσωπικό μας», δήλωσε ο Μάικλ Ουίνγκερ. Ο αντικαταστάτης του, Ανταμ Κάπορν είναι βοηθός προπονητή στην ομάδα για σχεδόν τρία χρόνια, μετά από δύο χρόνια στους Μπρούκλιν Νετς.

«Ο συνδυασμός της προπονητικής εμπειρίας του Ανταμ, της γνώσης του οργανισμού και του υπόβαθρου στην ανάπτυξη παικτών τον καθιστά το ιδανικό άτομο για να αναλάβει ως προσωρινός προπονητής. Εχει την πλήρη υποστήριξη του οργανισμού μας και ανυπομονούμε να ηγηθεί της ομάδας για το υπόλοιπο της σεζόν», πρόσθεσε ο Ουίνγκερ.