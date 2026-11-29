Τα προκριματικά για το Mundobasket 2027 συνεχίζονται και εκτός από την σπουδαία αναμέτρηση μεταξύ της Εθνικής μας ομάδας και την Ισπανίας, υπάρχουν κι άλλες χώρε που διεκδικούν τη συμμετοχή του στην διοργάνωση του Κατάρ.

Η Σερβία υποδέχεται στο Βελιγράδι την Ιταλία σε ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της αγωνιστικής και το Aleksandar Nikolic Hall αναμένεται να γεμίσει με σπουδαίες προσωπικότητες που έχουν σημαδέψει το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Σε αυτούς συγκαταλέγεται και ο Λουίτζι Ντατόμε, ο οποίος έχει αναλάβει πόστο στην Ομοσπονδία της Ιταλίας και έχει ταξιδέψει στο Βελιγράδι για την σπουδαία αναμέτρηση της «Σκουάντρα Ατζούρα» απέναντι στη Σερβία.

Στο πλαίσιο της αναμέτρησης μίλησε στη Mozzart Sport και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον πρώην προπονητή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και σχολίασε την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντατόμε

Ο Ντατόμε μίλησε για την απόφαση του Ζοτς να αφήσει την Παρτίζαν, την περασμένη σεζόν. «Δεν με εξέπληξε η αποχώρησή του, επειδή είδα ότι η κατάσταση εδώ δεν ήταν ιδανική όσον αφορά τα αποτελέσματα της ομάδας και όλα τα άλλα. Και πάλι, είναι πάντα μια προσωπική απόφαση και ξέρω ότι υπήρχε τεράστια πίεση πάνω του να μείνει. Δεν νομίζω ότι έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο στην Ευρώπη, που οι οπαδοί να θέλουν τόσο πολύ να μείνει κάποιος.

Αλλά, φυσικά, είναι ο Ζέλικο, ο καλύτερος όλων των εποχών, και όλοι τον αγαπούν, όχι μόνο ως προπονητή, αλλά και ως άνθρωπο. Αν πήρε μια τέτοια απόφαση, σίγουρα δεν την πήρε λόγω εγωισμού ή παρορμητικού συναισθήματος. Το σκέφτηκε καλά, επειδή αγαπάει και την Παρτιζάν. Είμαι σίγουρος ότι επέλεξε αυτό που ήταν καλύτερο για τον σύλλογο, όχι για τον ίδιο προσωπικά, επειδή είναι επίσης πολύ ανιδιοτελής».

Πλέον ο Ζοτς επέστρεψε στην Αθήνα, αυτή τη φορά ως head coach του Παναθηναϊκού. Κάτι που ξυπνά αναμνήσεις, όπως είναι φυσικό. «Όσο για τον Παναθηναϊκό, μεγάλωσα βλέποντάς τον εκεί. Δεν νομίζω ότι έχει χάσει ποτέ την επαφή με τους ανθρώπους σε αυτόν τον σύλλογο. Έχουν μια σπουδαία ομάδα και νομίζω ότι είναι καλό γι' αυτόν που έχει την ευκαιρία να ηγηθεί μιας ομάδας που διεκδικεί τον τίτλο. Ήταν στα πρόθυρα να κάνει ένα θαύμα και να οδηγήσει την Παρτιζάν στο Final Four, όλοι θυμόμαστε πολύ καλά εκείνη τη σεζόν.

Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος και του αξίζει μια ομάδα με την οποία μπορεί να αγωνιστεί για τον τίτλο. Η Ευρωλίγκα είναι πολύ υψηλού επιπέδου και υπάρχουν αρκετές ομάδες που έχουν τη φιλοδοξία να φτάσουν στο Final Four, ίσως η κατάσταση να είναι ακόμη χειρότερη από ό,τι στα παράθυρα της FIBA, επειδή είναι πολύ σκληρή και κάθε παιχνίδι είναι κρίσιμο. Αλλά, όταν μιλάω για αυτούς τους ανθρώπους, όπως είπατε, και τον Γιαν Βέσελι, ο οποίος ολοκλήρωσε την καριέρα του φέτος, τους θεωρώ απίστευτους. Εύχομαι στους φίλους μου και σε όλους τους τα καλύτερα».

Μάλιστα, ο Ντατόμε αποκάλυψε μια ιστορία με πρωταγωνιστή εκείνον και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Είναι δύσκολο να ξεχωρίσω κάτι. Αλλά μπορώ να σας πω ότι πέρυσι τον κάλεσα στη Ρώμη για να πραγματοποιήσει ένα σεμινάριο προπονητικής για την Ομοσπονδία μας. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Ξέρετε, δεν έχουμε πλέον επαγγελματική σχέση, αλλά περάσαμε υπέροχα μαζί, πήγαμε σε δείπνα, μιλήσαμε για μπάσκετ, για τη ζωή. Φυσικά, τα τρόπαια είναι σημαντικά, αλλά μετά από δέκα χρόνια, αυτό είναι που μένει για πάντα. Η σχέση που χτίζεις και η εγγύτητα που νιώθεις με έναν άνθρωπο. Θεωρώ πραγματικά τον εαυτό μου τυχερό που ήμουν ένας από τους παίκτες του και που κερδίσαμε μαζί. Και τώρα που μπορούμε να αποκαλούμε ο ένας τον άλλον φίλο, νιώθω πολύ χαρούμενος γι' αυτό».