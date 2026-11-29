Έκπληξη προκάλεσε η απόφαση της ΚΕΔ να εμπιστευτεί Έλληνα διαιτητή και να ορίσει τον Βασίλη Φωτιά να διευθύνει το μεγάλο ντέρμπι της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Τετάρτη 02/12 στις 19:00.

Για να εντοπίσει κανείς την τελευταία φορά που Έλληνας ρέφερι βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο για να διευθύνει το συγκεκριμένο ντέρμπι, θα πρέπει να γυρίσει τον χρόνο στις 5 Ιουλίου 2020, δηλαδή 6,5 χρόνια πίσω. Τότε, ο Γιώργος Κομίνης είχε αναλάβει τη διαιτησία της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των playoffs της Super League, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0.

Από εκείνη την αναμέτρηση και έπειτα, μεσολάβησαν 29 διαδοχικά ντέρμπι ανάμεσα στους δύο συλλόγους, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, στα οποία οι διαιτητές που ορίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο ήταν από το εξωτερικό.

Σημειώνεται πως στο πλευρό του Έλληνα ρέφερι θα βρίσκεται ολλανδικό δίδυμο στο VAR, αποτελούμενο από τους Φαν Μπέκελ και Μάρτενς.