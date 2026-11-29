Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό, που εκτελούσε καθήκοντα τεχνικού συμβούλου.

Ο Κορόνα είχε αναλάβει χρέη τεχνικού διευθυντή και επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος τον Νοέμβριο του 2025 λίγο καιρό μετά την έλευση του Ράφα Μπενίτεθ στο «τριφύλλι», προερχόμενος από τη Βαλένθια.

Ωστόσο από το καλοκαίρι του 2026 την θέση του τεχνικού διευθυντή ανέλαβε ο Στέφανος Κοτσόλης, με τον Κορόνα να παραμένει στον σύλλογο ως τεχνικός σύμβουλος, θέση που διατήρησε μέχρι την αποχώρησή του.

H ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα.

Ευχαριστούμε τον Μιγκέλ Άνχελ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του».