Στιγμές πένθους βιώνει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ καθώς ο πατέρας του προπονητή του Ολυμπιακού έφυγε από τη ζωή.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Άνχελ Αλγκουαθίλ Μαρτίνεθ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών στο Σεν Σεμπαστιάν περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του.

Ο Άνχελ Αλγκουαθίλ Μαρτίνεθ είχε επτά παιδιά, 13 εγγόνια και τέσσερα δισέγγονα.

Ο Ιμανόλ, γνώριζε την είδηση του χαμού του πατέρα του από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, όμως κάθισε κανονικά στον πάγκο του Ολυμπιακού για την κρίσιμη αναμέτρηση απέναντι στη Μίλαν για το Europa League.

Το ίδιο αναμένεται να κάνει και το απόγευμα της Κυριακής (29/11) και να δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση απέναντι στον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

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