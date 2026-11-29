Έντονο ελληνικό ενδιαφέρον έχει και η σημερινή αγωνιστική δράση στην Premier League, με τρεις Έλληνες ποδοσφαιριστές να βρίσκονται στο επίκεντρο, μέσω των αναμετρήσεων της Χαλ και της Μπράιτον.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης βρίσκεται στο βασικό σχήμα της Χαλ για την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, αποτελώντας ξανά την επιλογή κάτω από τα δοκάρια της ομάδας του.

Αντίθετα, ο Χρήστος Μουζακίτης θα ξεκινήσει από τον πάγκο, περιμένοντας την ευκαιρία του να πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο νεαρός μέσος εξακολουθεί να αναζητά την πρώτη του παρουσία στην αρχική ενδεκάδα της Χαλ.

Στο μεταξύ, η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα υποδέχεται τη Νιούκαστλ, με τον Έλληνα επιθετικό να βρίσκεται επίσης στον πάγκο για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, έχοντας ήδη καταγράψει εννέα συμμετοχές ως βασικός στο φετινό πρωτάθλημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τζολάκης έχει ξεκινήσει βασικός σε όλα τα παιχνίδια της Χαλ στην Premier League, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από το τεχνικό επιτελείο.