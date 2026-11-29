Ένα φοβερό γκολ σημείωσε ο Κώστας Μανωλάς με τη φανέλα του Πανναξιακού στη Γ΄Εθνική απέναντι στον Ηλυσιακό.

Ο πρώην διεθνής αμυντικός που έχει επιστρέψει στον τόπο καταγωγής του για να ηγηθεί της προσπάθειας της ομάδας της Νάξου για διάκριση σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Ο Μανωλάς ανέλαβε την εκτέλεση λίγα μέτρα έξω από την περιοχή και έστειλε την μπάλα «συστημένη» στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του τερματοφύλακα του Ηλυσιακού.