Φοβερό γκολ του Μανωλά με απευθείας εκτέλεση φάουλ - Βίντεο
Ένα φοβερό γκολ σημείωσε ο Κώστας Μανωλάς με τη φανέλα του Πανναξιακού στη Γ΄Εθνική απέναντι στον Ηλυσιακό.
Ο πρώην διεθνής αμυντικός που έχει επιστρέψει στον τόπο καταγωγής του για να ηγηθεί της προσπάθειας της ομάδας της Νάξου για διάκριση σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ.
Ο Μανωλάς ανέλαβε την εκτέλεση λίγα μέτρα έξω από την περιοχή και έστειλε την μπάλα «συστημένη» στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του τερματοφύλακα του Ηλυσιακού.