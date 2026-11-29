Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι κορυφής της 8ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών, επικρατώντας με 3-2 σετ του Πανιωνίου στο Μετς.

Οι «πράσινες» χρειάστηκε να κάνουν την ανατροπή, καθώς βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο πρώτο σετ, όμως κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στο τάι μπρέικ και να διατηρήσουν το αήττητό τους στο πρωτάθλημα.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Παναθηναϊκού έμεινε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας με 17 βαθμούς. Παράλληλα, έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί του Πανιωνίου, ο οποίος έδειξε ξανά την ανταγωνιστικότητά του, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθεια για μια σημαντική εκτός έδρας επικράτηση.

Οι φιλοξενούμενες πήραν το πρώτο σετ με 25-19, αξιοποιώντας την αποτελεσματικότητά τους στην επίθεση και το μπλοκ. Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα, ισοφαρίζοντας με το εμφατικό 25-17 στο δεύτερο σετ, ενώ με αντίστοιχη εικόνα κυριάρχησε και στο τρίτο, το οποίο κατέκτησε με 25-17, παίρνοντας προβάδισμα με 2-1.

Ο Πανιώνιος δεν παράτησε το παιχνίδι και ανέβασε ξανά την απόδοσή του στο τέταρτο σετ. Με την Γκρόζερ να δίνει σημαντικές λύσεις και την ομάδα του Γιούνους Οτσάλ να διατηρεί τον έλεγχο στα κρίσιμα σημεία, οι «κυανέρυθρες» επικράτησαν με 25-18 και έστειλαν το ντέρμπι στο τάι μπρέικ.

Εκεί, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι τα μέσα του σετ, όμως ο Παναθηναϊκός βρήκε τις λύσεις στο καθοριστικό σημείο και πήρε προβάδισμα τριών πόντων (9-6). Παρά την προσπάθεια του Πανιωνίου να επιστρέψει, οι «πράσινες» διατήρησαν την ψυχραιμία τους και με την επίθεση της Λαμπκόφσκα διαμόρφωσαν το 15-13, πανηγυρίζοντας μια σημαντική νίκη με 3-2 σετ.

Τα σετ: 3-2 (19-25, 25-17, 25-17, 18-25, 15-13)