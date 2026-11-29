Η επιλογή BETMAT και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Οσέρ - Μαρσέιγ
Η επιλογή του Ανδρέα Ματθαιακάκη για την αναμέτρηση της Οσέρ με τη Μαρσέιγ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Ligue 1.
Από τη Γαλλία και τη Ligue 1 θα είναι η επιλογή της BETMAT και του Ανδρέα Ματθαιακάκη στο πρόγραμμα της Κυριακής (29/11).
Συγκεκριμένα, μεταφερόμαστε στην αναμέτρηση της Οσέρ με τη Μαρσέιγ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Ligue 1.
Στατιστικά, το ενδεχόμενο να μη δεχθούν και οι δύο ομάδες από δύο ή περισσότερες κάρτες παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η συγκεκριμένη επιλογή προσφέρεται σε απόδοση 1.72, με την εκτίμηση να είναι πως τουλάχιστον μία από τις δύο ομάδες δεν θα φτάσει τις δύο κάρτες στο παιχνίδι.