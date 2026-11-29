Από τη Γαλλία και τη Ligue 1 θα είναι η επιλογή της BETMAT και του Ανδρέα Ματθαιακάκη στο πρόγραμμα της Κυριακής (29/11).

Συγκεκριμένα, μεταφερόμαστε στην αναμέτρηση της Οσέρ με τη Μαρσέιγ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Ligue 1.

Στατιστικά, το ενδεχόμενο να μη δεχθούν και οι δύο ομάδες από δύο ή περισσότερες κάρτες παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η συγκεκριμένη επιλογή προσφέρεται σε απόδοση 1.72, με την εκτίμηση να είναι πως τουλάχιστον μία από τις δύο ομάδες δεν θα φτάσει τις δύο κάρτες στο παιχνίδι.

Δείτε αναλυτικά την επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Οσέρ - Μαρσέιγ: