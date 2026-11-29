Ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται αποφασισμένος να μην αφήσει αναπάντητες τις κινήσεις του Ολυμπιακού και του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τους «πράσινους» να περνούν στην αντεπίθεση και τους «ερυθρόλευκους» να απαντούν μέσω συνεχόμενων ανακοινώσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σε οκτώ (8) ανέρχονται συνολικά μέχρι σήμερα οι καταγγελίες της ΚΑΕ ΠΑΟ κατά της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και του Γιώργου Μπαρτζώκα σε Εuroleague, ΕΣΑΚΕ και ΕΦΙΠΗΔ, κατά την τρέχουσα μόνο αγωνιστική περίοδο.

Καμία από αυτές δεν αφορά αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων.

Πρόκειται για επιβεβαίωση μιας εμμονής που πλέον δεν κρύβεται».