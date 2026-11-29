Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Έτσι είναι ο αγωνιστικός χώρος στο Περιστέρι 1,5 ώρα πριν τη σέντρα (vid)
Δείτε το βίντεο του onsports.gr από τον αγωνιστικό χώρο του Περιστερίου.
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Ατρόμητο στις 17:00 για τη 12η αγωνιστική της Super League, με τη βροχή να είναι αρκετά δυνατή, όπως και ο αέρας στο Περιστέρι.
Περίπου 1,5 ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ο αγωνιστικός χώρος στο δημοτικό στάδιο δείχνει να βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση, χωρίς ωστόσο να έχουν κάνει την ακόμα την εμφάνισή τους οι δύο ομάδες.