Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Ατρόμητο στις 17:00 για τη 12η αγωνιστική της Super League, με τη βροχή να είναι αρκετά δυνατή, όπως και ο αέρας στο Περιστέρι.

Περίπου 1,5 ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ο αγωνιστικός χώρος στο δημοτικό στάδιο δείχνει να βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση, χωρίς ωστόσο να έχουν κάνει την ακόμα την εμφάνισή τους οι δύο ομάδες.

Δείτε το βίντεο του onsports