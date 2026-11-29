Νέος έλεγχος στον αγωνιστικό χώρο του Περιστερίου πριν από τον αγώνα του Ατρόμητου με τον Παναθηναϊκού λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα οι διαιτητές του αγώνα, όπως και οι άνθρωποι των δύο ομάδων μία ώρα περίπου πριν από την έναρξη του αγώνα έκαναν νέο έλεγχο με την μπάλα, η οποία κυλούσε κανονικά.

Προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει θέμα για την έναρξη του αγώνα, ωστόσο όσο δυναμώνουν οι άνεμοι τίποτα δεν μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα.