Ο Σακίλ ΜακΚίσικ επέλεξε να επαναφέρει στο προσκήνιο μια παλαιότερη ανάρτηση του Μάικ Τζέιμς, μέσα από ένα σχόλιο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ».

Συγκεκριμένα, ο πρώην άσος του Ολυμπιακού διανύει μεστή σεζόν με τη φανέλα της Τουρκ Τέλεκομ στην Τουρκία, ενώ το όνομά του απασχόλησε το τελευταίο διάστημα τα μεταγραφικά σενάρια, καθώς υπήρξαν αναφορές για πιθανή επιστροφή του στο ρόστερ των «ερυθρόλευκων».

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ λοιπόν μέσα από ανάρτησή του στο «Χ» αναφέρθηκε σε ένα παλαιότερο tweet του Μάικ Τζέιμς, το οποίο εξακολουθεί να θεωρεί εξαιρετικά επίκαιρο για τους δικούς του λόγους.

Συγκεκριμένα, ο ΜακΚίσικ έγραψε: «Το tweet του Μάικ Τζέιμς “δεν κάνω έκπτωση στις υπηρεσίες μου” παραμένει το πιο επίκαιρο tweet στην ιστορία της σύγχρονης Euroleague».