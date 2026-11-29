Σε έναν αγώνα που ανταποκρίθηκε απόλυτα στις προσδοκίες και την ιστορία των ντέρμπι του Μέρσισαϊντ, Έβερτον και Λίβερπουλ αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο «Χιλ Ντίκινσον» για την 12η αγωνιστική της Premier League.

Η Λίβερπουλ σόκαρε τους γηπεδούχους αφού προηγήθηκε από το 5ο λεπτό μετά από όμορφο σουτ του Σόμποσλαι έξω από την περιοχή. Η Έβερτον βρήκε απάντηση από στημένη φάση, με τον Φρίμπονγκ να μην τοποθετεί σωστά το κορμί του και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του στο 25’.

Ήταν το πρώτο γκολ από στατική φάση που δέχεται η Λίβερπουλ στη φετινή σεζόν στην Premier League.

Το παιχνίδι από νωρίς είχε ρυθμό, άγρια ομορφιά, σκληρά μαρκαρίσματα και χαμένες ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές, με τη Λίβερπουλ να είναι ανώτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, αλλά και τα «ζαχαρωτά» είχαν τις στιγμές τους.

Η Λίβερπουλ έψαξε μέχρι το τέλος του ματς το γκολ που θα της έδινε το «διπλό» και τους τρεις πόντους, ωστόσο δεν έμελλε να έρθει ακόμα ένα τέρμα στις καθυστερήσεις στο ντέρμπι με τα περισσότερα γκολ στον έξτρα χρόνο από οποιοδήποτε άλλο στην Αγγλία.

Με αυτή την ισοπαλία η Λίβερπουλ έφτασε τους 22 βαθμούς και έπιασε τις Μάντσεστερ Σίτι και Μπράιτον στην 2η θέση (με ματς λιγότεροι οι άλλες δύο), ενώ η Έβερτον συνέχισε την καλή της φετινή πορεία και ανέβηκε στην 8η θέση με 17 βαθμούς.