Παραμένει αβέβαιη η έναρξη του αγώνα στο Περιστέρι, ανάμεσα σε Ατρόμητο και Παναθηναϊκό, εξαιτίας των δύσκολων καιρικών που επικρατούν στα δυτικά προάστια.

Συγκεκριμένα οι άνεμοι είναι αρκετά ισχυροί, όπως και η βροχή, με τη σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Παράλληλα η πρόβλεψη για επιδείνωση του καιρού, αλλά και η ενημέρωση από το 112 δείχνουν ότι η ζωή των ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων θα γίνει πολύ δύσκολη, καθώς το ενδεχόμενο τραυματισμού είναι πιο ορατό από ποτέ με την ολισθηρότητα του αγωνιστικού χώρου.