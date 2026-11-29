Με το δεξί ξεκίνησε την παρουσία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Κάρολ Κοβαλέφσκι, καθώς οι «πράσινες» επικράτησαν με 100-84 του ΠΑΣ Γιάννινα στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος», στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια για τον Παναθηναϊκό ήταν η Κέιβ, η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους και 8 ριμπάουντ. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και η Κάρτερ, με 12 πόντους, 8 ασίστ, 6 ριμπάουντ και 5 κλεψίματα.

Από την πλευρά του ΠΑΣ Γιάννινα, ξεχώρισαν η Τζουντ με 26 πόντους και 8 ριμπάουντ, καθώς και η Τζόρνταν, που πρόσθεσε 25 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι γηπεδούχες μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και με πρωταγωνίστρια την Κέιβ κατάφεραν να πάρουν από νωρίς το προβάδισμα. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 29-20, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ωστόσο, ο ΠΑΣ Γιάννινα αντέδρασε και με ένα εντυπωσιακό σερί 13-0 κατάφερε να περάσει μπροστά στο σκορ με 32-33. Οι «πράσινες» βρήκαν τις λύσεις, ανέκτησαν το προβάδισμα και πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 51-44.

Η τρίτη περίοδος αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε την απόδοσή του, βρήκε επιθετικές λύσεις από αρκετές παίκτριες και αύξησε σταδιακά τη διαφορά, φτάνοντας στο +19 (81-62) στο τέλος του δεκαλέπτου.

Στην τελευταία περίοδο, ο ΠΑΣ επιχείρησε να επιστρέψει στο παιχνίδι και με ένα σερί 13-0 μείωσε σε 90-80, τριάμισι λεπτά πριν από τη λήξη. Ωστόσο, οι γηπεδούχες διατήρησαν την ψυχραιμία τους, απάντησαν με την Πρινς και τη Σταμολάμπρου και έφτασαν τους 100 πόντους, με την Κέιβ να διαμορφώνει το τελικό 100-84.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο 6-2, ενώ ο ΠΑΣ Γιάννινα υποχώρησε στο 5-3, γνωρίζοντας την πρώτη του ήττα μετά από τρεις διαδοχικές νίκες.

Τα δεκάλεπτα: 29-20, 51-44, 81-62, 100-84.