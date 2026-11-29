Ο Κόνραντ Λάιμερ τραυματίσθηκε στον τένοντα του δεξιού αστραγάλου κατά την διάρκεια του αγώνα στο Αμβούργο (0-0) και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, όπως ανακοινώθηκε σχετικά από τους ιθύνοντες της Μπάγερν Μονάχου. Ο Αυστριακός διεθνής αμυντικός μπήκε στο ματς στο 52ο λεπτό, αλλά αντικαταστάθηκε από τον Ναθάνιελ Μπράουν στο 87`, καθώς αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Ο 29χρονος διεθνής άσος θα μείνει εκτός δράσης μέχρι νεωτέρας, ενώ σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο δεξιός μπακ μπορεί να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις μήνες, με δυνατότητα επιστροφής στο γήπεδο το νωρίτερο τον Μάρτιο του 2027.

Τα προβλήματα τραυματισμών της Μπάγερν συνεχίζονται, με τις επιθετικές της επιλογές να έχουν εξανεμισθεί. Ο νικητής της Χρυσής Μπάλας του 2026, Χάρι Κέιν (αριστερός αστράγαλος) και ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι (δεξιός αστράγαλος) δεν αναμένεται να αγωνιστούν ξανά πριν από τον Μάρτιο του 2027.

Επιπλέον, ο Τζαμάλ Μουσιάλα (δεξιός μηρός) δεν αναμένεται να επιστρέψει πριν από το 2027, και ο Μίκαελ Ολίσε (αριστερό πόδι) έχασε τους δύο τελευταίους αγώνες με τη Λιλ (ήττα 2-1) και το Αμβούργο (ισοπαλία 0-0).

Επίσης, ο τερματοφύλακας Μάνουελ Νόιερ τραυματίσθηκε στο δεξί πόδι και δεν θα αγωνισθεί ξανά εφέτος, ενώ ο Αλφόνσο Ντέιβις (αριστερός μηρός) και ο Σερζ Γκναμπρί (αριστερός μηρός) επέστρεψαν στις προπονήσεις στο τέλος της εβδομάδας, και ο Λουίς Ντίαζ έπαιξε τα πρώτα του λεπτά αυτή την εβδομάδα (15 εναντίον της Λιλ, 45 εναντίον του Αμβούργου) μετά από τραυματισμό στον αριστερό μηρό εναντίον της Άρσεναλ στις 22 Οκτωβρίου.