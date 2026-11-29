Ο Πανιώνιος πέτυχε την πρώτη του φετινή ανατροπή, επικρατώντας με 2-1 του Νέστου Χρυσούπολης στη Νέα Σμύρνη για τη Super League 2 και ανεβαίνοντας μόνος στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 19' με τον Δερμιτζάκη, ενώ ο Λιάσος ισοφάρισε για τους «κυανέρυθρους» στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 70', όταν ο Γκιώνης έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Ο Πανθρακικός πήρε σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο, επικρατώντας με 3-2 του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η ομάδα της Κομοτηνής μπήκε δυνατά και προηγήθηκε με 0-2 χάρη στα γκολ των Αθανασακόπουλου (3') και Σαραντίδη (20'). Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 57' με τον Ρίζο, όμως ο Σαραντίδης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι τρία λεπτά αργότερα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 1-3. Το τελικό 2-3 διαμόρφωσε ο Κυριακίδης στις καθυστερήσεις. Με αυτή τη νίκη ο Πανθρακικός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά από τρεις αγωνιστικές και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη, την ώρα που ο Απόλλων συμπλήρωσε επτά παιχνίδια χωρίς νίκη.

Η Αναγέννηση Καρδίτσας έμεινε στο 0-0 με τον Ολυμπιακό Β στην έδρα της, χάνοντας την ευκαιρία να επιστρέψει στις νίκες. Οι γηπεδούχοι είχαν τις σημαντικότερες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα, ενώ στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι έγιναν πιο απειλητικοί. Παρά την πίεση της ΑΣΑ στο φινάλε, το σκορ δεν άλλαξε, με την ομάδα της Καρδίτσας να συμπληρώνει πέντε αγωνιστικές χωρίς νίκη και τον Ολυμπιακό Β να φτάνει τα 11 παιχνίδια χωρίς τρίποντο.

Tα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής:

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Μαρκό-ΠΑΟΚ Β 1-1

Αστέρας AKTOR B - Νίκη Βόλου 2-0

Πανσερραϊκός - Πύργος 2-1

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Ελλάς Σύρου - ΑΕΛ 3-0

Αναγέννηση Καρδίτσας - Ολυμπιακός Β 0-0

Απόλλων Καλαμαριάς - Πανθρακικός 2-3

Πανιώνιος - Νέστος Χρυσούπολης 2-1

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

Athens Kallithea - Ζάκυνθος (15:00 YouTube SL2, Δημ. Στάδιο Καλλιθέας)

Η βαθμολογία: