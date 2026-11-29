Τίτλους τέλους σε μια σπουδαία καριέρα αναμένεται να βάλει ο Μάνουελ Νόιερ, καθώς ο εμβληματικός τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου επιβεβαίωσε με δηλώσεις του πως δεν σκοπεύει να συνεχίσει μετά το καλοκαίρι του 2027.

Στα 40 του χρόνια, ο Γερμανός έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο, αφήνοντας παράλληλα το δικό του αποτύπωμα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη θέση του τερματοφύλακα.

Η πορεία του αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Με τη φανέλα της Μπάγερν έχει καταγράψει 597 συμμετοχές, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε 269 αγώνες, ενώ έχει φορέσει 124 φορές τη φανέλα της εθνικής Γερμανίας.

Στη διάρκεια της καριέρας του έχει πανηγυρίσει 13 πρωταθλήματα Γερμανίας, έξι Κύπελλα και οκτώ Super Cup, ενώ έχει κατακτήσει δύο φορές το Champions League, το Ευρωπαϊκό Super Cup και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Παράλληλα, υπήρξε βασικό μέλος της εθνικής Γερμανίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 στη Βραζιλία.

Ο ίδιος, μάλιστα, έδωσε το στίγμα των προθέσεών του κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε φαν κλαμπ της Μπάγερν, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Υποθέτω ότι δεν θα συνεχίσω να παίζω μετά από αυτό το καλοκαίρι. Τώρα προσπαθώ να απολαύσω τον χρόνο που μου απομένει».

Έτσι, όλα δείχνουν πως το φετινό καλοκαίρι θα σηματοδοτήσει το τέλος για έναν από τους σημαντικότερους τερματοφύλακες της σύγχρονης εποχής.