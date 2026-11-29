Κανονικά θα διεξαχθεί το αποψινό ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στην Allwyn Arena, παρά την κακοκαιρία που πλήττει την Αττική. Η σέντρα της αναμέτρησης, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League, παραμένει προγραμματισμένη για τις 21:00.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των δύο ομάδων και παρατηρητών της Super League. Στο επίκεντρο βρέθηκε κι η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, ο οποίος είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ακόμη κι αν ξεσπάσει καταιγίδα και πέσει πολύ νερό μαζεμένο, το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας έχει εξελιγμένο σύστημα αποστράγγισης και χρειάζεται μόνο μερικά λεπτά για να απορροφηθεί και να μπορεί να παιχτεί ποδόσφαιρο κανονικά.

Αντίθετα, η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε την ακύρωση του «Meet and Greet the Legends» με τον Μιχάλη Μπακάκη, το οποίο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί πριν από την αναμέτρηση. Παράλληλα, δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε οι υπόλοιπες προγραμματισμένες εκδηλώσεις στην Πλατεία Αετού, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Το event με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της «Ένωσης» θα μεταφερθεί σε επόμενο εντός έδρας παιχνίδι.

Η σχετική ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Ενημερώνουμε τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν θα πραγματοποιηθεί το event «Meet and Greet the Legends» με τον Μιχάλη Μπακάκη, το οποίο θα γίνει σε επόμενο εντός έδρας ματς. Επίσης, για τον ίδιο λόγο δεν θα γίνουν και οι υπόλοιπες δράσεις στην Πλατεία Αετού».